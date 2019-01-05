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Kadir Topbaş'ın oğlundan flaş Twitter paylaşımı

İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Mustafa Ömer Topbaş, Volkan Demirel’in özür dilemesine ilişkin açıklamada bulundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:28
Kadir Topbaş'ın oğlundan flaş Twitter paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş, Fenerbahçeli tecrübeli kaleci Volkan Demirel’in özür dilemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Bir süre önce kadro dışı bırakılanVolkan Demirel, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve kısa bir açıklama yaparak herkesten özür dilemişti.

Mustafa Ömer Topbaş, “Başkana göre Aatıf ve Dirar, Volkan’a kıyasla daha kabahatliydi, öyle ki diğerleri değil ama Volkan özür dilerse kapı ona açık demişti. Aatıf ve Dirar oturduğu yerden affedildi ama daha az kabahatlinin özür dilemesi beklendi. Özel bir görüşmede sesini yükseltmiş saygısızlık etmiş, özrü niye basın toplantısıyla dilemesi istenmiş o da ayrı bir gariplik..” şeklinde mesajlar paylaştı.

İşte Topbaş'ın o mesajı...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 18:28
  1. İstanbul
  2. Kadir Topbaş
  3. Mustafa Topbaş
  4. Volkan Demirel
  5. Fenerbahçe
  6. flaş açıklama

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