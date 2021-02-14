Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş kimdir? Özleyiş Topbaş kaç yaşında?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) üç dönem belediye başkanı olan Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu. Kadir Topbaş'ın eşinin ismi Özleyiş Topbaş olarak biliniyor. Kadir Topbaş ve Özleyiş Topbaş çiftinin 2'si erkek biri kız 3 çocukları var. Büyük oğlunun ismi Hüseyin Ersan Topbaş, küçük oğlunun adı Ömer Topbaş. Kızları ise Ömer Faruk Kavurmacı ile evli olan Kübra Topbaş.

Özleyiş Topbaş kimdir?

Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı. 21 Şubat 1958 doğumlu olan Özleyiş Topbaş, Kasımpaşa'da dünyaya geldi. İBB Kadın Kolları Koordinasyon Merkezi fahri başkanlarından olan Özleyiş Topbaş, Aslen Çankırılıdır. Özleyiş Topbaş emlak alanında yürüttüğü faaliyetlere biliniyor.

Kadir Topbaş kızı ve damadı kimdir?

Ömer Faruk Kavurmacı Topbaş ailesine zengin bir işadamı olarak dahil oldu. Kübra Topbaş ile evlenen Ömer Faruk Kavurmacı Aker eşarpları ve Pierre Cardin gibi iki önemli markanın sahibiydi.

Hüseyin Ersan Topbaş kimdir?

Hüseyin Ersan Topbaş kiminle evli? Kadir Topbaş'ın büyük oğlu Hüseyin Ersan Topbaş , Tuğba Topbaş ile evli. Hüseyin Ersan Topbaş, ailenin servetine servet katan Saray Muhallebi zincirinde çalışıyor. Yurt dışı eğitimli olan Hüseyin Topbaş'ın ismini kamuoyu, Fenerbahçe yönetim listesinde görünce duydu.

Ömer Topbaş kimdir?

Ömer Topbaş kiminle evli? Kadir Topbaş'ın küçük oğlu Ömer Topbaş da mısır işinde. Zengin bir aile kızı ile evlenen Ömer Topbaş, ünlü Hacı Sayyid Baklavalarının sahibi olan Dinçerler ailesinin kızı Göksu Dinçerler ile evlendi. Eşi Göksu'nun da doğum günü orgazisasyonları yapan bir şirketi var.