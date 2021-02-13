Kadir Topbaş'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş bir süredir koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Üzücü gelişme sonrası Kadir Topbaş'ın cenazesine dair ayrıntılar araştırılıyor. Kadir Topbaş nereye defnedilecek? Kadir Topbaş'ın cenazesi ne zaman? İşte ayrıntılar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar ülkeye büyük hizmette bulunuş Kadir Topbaş'ın cenazesine ilişkin ayrıntıları merak ediyorlar.
Kadir Topbaş'ın cenazesi ne zaman, nereye defnedilecek?
Kadir Topbaş İstanbul Nişantaşı'ndaki Özel bir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. 3 Ocak'ta çoklu organ yetmezliği ile diyaliz makinasında tedavisi sürdü. Ancak Kadir Topbaş bugün hakka yürüdü. Sevenleri Kadir Topbaş'ın cenazesinin nerede kılınacağını merak ederken detaylar açıklandı. Eski İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesi Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak.