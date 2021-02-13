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Gündem Kadir Topbaş kimdir, nerelidir?
Gündem

Kadir Topbaş kimdir, nerelidir?

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş bir süredir koronavirüs tedavisi görüyordu. Bugün Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Üzücü haberin ardından Kadir Topbaş'ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Kadir Topbaş kaç yaşındaydı? Kadir Topbaş kimdir, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:52:00 -
Kadir Topbaş kimdir, nerelidir?

76 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın hayatı merak ediliyor. Kadir Topbaş nerelidir? Kadir Topbaş hangi görevlerde yer almıştır? İşte Kadir Topbaş'ın hayatına dair ayrıntılar...

Kadir Topbaş kimdir, nerelidir?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan 3. dönemde istifa eden Kadir Topbaş aslen Artvinli. Kadir Topbaş'ın eşi Özleyiş Topbaş ile 3 çocukları var. Damadı FETÖ'den tutuklanan Ömer Faruk Kavurmacı.

Kadir Topbaş'ı ve ailesini Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile tanıdı. Artvin, Yusufeli’nde 8 Oacak 1945 yılında doğan Kadir Topbaş, henüz 3 aylıkken İstanbul’a geldi. Kadir Topbaş; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Kadir Topbaş, 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdi.

Doktora tezini, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümü’nde “Hidiv Kasrı ve Boğaziçi Sivil Mimarisindeki Yeri” konusunda tamamladı.Uzun yıllar “serbest mimar” olarak çalıştı.

Kadir Topbaş, 1994–1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı. Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Kadir Topbaş, 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı’na seçildi.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den aday olan Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
Kadir Topbaş İBB Başkanlığı görevinden 3. döneminde 2017 yılında istifayla ayrılmak durumunda kaldı.

Kadir Topbaş'ı başkanlık koltuğundan eden damadı Ömer Faruk Kavunmacı'nın FETÖ'den tutuklanması oldu. Ömer Faruk Kavurmacı, Topbaş'ın kızı Kübra Topbaş'ın eşi.

Kadir Topbaş'ın eşi ve çocukları

Kadir Topbaş'ın eşinin ismi Özleyiş Topbaş. Çiftin 2'si erkek biri kız 3 çocukları var. Büyük oğlunun ismi Hüseyin Ersan Topbaş, küçük oğlunun adı Ömer Topbaş. Kızları ise Kübra Topbaş'tır.

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