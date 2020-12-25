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Gündem Kadir Topbaş ile ilgili önemli gelişme
Gündem

Kadir Topbaş ile ilgili önemli gelişme

Koronavirüs tedavisi devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:48:00 -
Kadir Topbaş ile ilgili önemli gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana korona virüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

16 Kasmı'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmış, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

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Yorumlar

AKINCI.

Bu ne zeval, bu ne iskence, bu Dunya er yada gec gider... zavalari, gerizekalari, geri kalan yaptilari, emeleri, iyi/kotu isleri, ne para, ne pulu, ne malli, ne mulku, kurtulur sizi, ne de bir fayda yok! Kac sene Istanbul BB baskani yapmis, 20, 25 yil, yarim asir yapmis? Tek kurusluk hakksiz kulanmis mi, almis mi?! Yanliz ve tek bu kriter gecerli, digeri bosver.
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LAZOĞLİ

Kadir abi ALLAH şifanı versin...ama pembe vagona niye destek olmadın ki ah ah
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