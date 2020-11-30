Kadir Şeker'in kurtardığı kadın uyuşturucu operasyonunda yakalandı
Kadir Şeker'in Konya'da şiddete uğrarken kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla adlı kadın uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı.
Kadir Şeker'in bir kadını şiddetten kurtarmak isterken cezaevine girmesinden sonra adını tüm Türkiye'nin öğrendiği Ayşe Dırla adlı kadın, arabasında uyuşturucu ile yakalanınca gözaltına alındı.
Yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi
Ayşe Dırla ve kendisinden 9 yaş küçük bir erkek, içinde bulundukları araçta eroinle yakalandı. Dırla'nın birlikte yakalandığı erkek emniyetteki ifadesinde, 'Ayşe Dırla imam nikahlı eşim' dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü'nün şüphe üzerine Dırla'nın da içinde olduğu araca düzenlediği operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi.
Kadir Şeker, Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş ikili arasında arbede yaşanmıştı. Konya'da meydana gelen olayda Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran arbede esnasında kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla adlı kadının şikayeti sonucu 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.