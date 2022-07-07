Kadir Şeker'in avukatından açıklama

Konya'da gayrimeşru ilişki yaşadığı kadını darbettiğini düşündüğü kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine hakkında tahliye kararı verilen Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, karara sevindiklerini bildirdi.

Aladağ, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tahliye kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son görülen davada savcılık mütalaasında Şeker'in tahliyesini talep etmesine rağmen mahkeme heyetinin tutukluluk halinin devamına karar verdiğini hatırlatan Aladağ, "Hem bizler hem de Cumhuriyet Başsavcılığımız tutukluluk kararına itiraz etti. 4 Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı inceledi ve bugün Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi." dedi.

Aladağ, Şeker'in tahliye kararının ailesine çifte bayram yaşattığını belirterek, "Olayın olduğu 5 Şubat 2020 tarihinden bu yana Kadir Şeker'in müdafiliğini kamu adına, vatandaş adına yürütmeye gayret ettik. Kadir Şeker, bir insana bir canlıya zarar veremeyecek kadar nitelikli, saf, tertemiz ve istikbal vaat eden bir gencimiz. Vahim bir olay meydana geldi. Bir insan hayatını kaybetti, çok üzgünüz. Kadir'e son sözü sorulduğunda da aynı şeyi söyledi. Kadir Şeker, olayı bilerek, isteyerek, kasten yerine getirmedi. Bir kadının sesine kulak verdi. Sadece bu amaçla yardım edebilir miyim diye o sese gitti ve istenmeyen bu vahim ve üzücü hadise meydana geldi. Olay ve dosya titizlikle incelendi. Artık Kadir Şeker tutuksuz yargılanacak. Karar kesinleşmedi, bu karar hem sanık müdafileri hem de katılan yani müştekiler tarafından temyiz edilecek, tekrar Yargıtay'a gidecek." dedi.

Aladağ, "Yargıtay'ın bozma kararına uygun bir ceza verildiğinden dolayı bireysel kanaatim bu kararın onanacağı yönündedir. İlerleyen aşamada Kadir Şeker'in almış olduğu cezanın 44 ay gibi infazı var. Ancak kısmen sevindirici olan artık Kadir kapalı cezaevi görmeyecek. Kadir Şeker'in kalan cezası açık cezaevinde infaz edilecek." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.