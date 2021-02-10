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Gündem Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! İddia böyle çürütüldü
Gündem

Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! İddia böyle çürütüldü

Kadir Şeker'e yönelik "kiralık katil" suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen mesajların sahte olduğu belirlendi. Sahte mesajları gönderen kişi, Özgür Duran'ın ailesinin kendisini "yalancı şahitlik" yapması için tehdit ettiğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 08:23:00 - 2021-02-10 09:14:57
Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! İddia böyle çürütüldü

Konya'da Kadir Şeker, sokakta şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan arbedede Özgür Duran hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker'in sanık olduğu olayda ölen Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran, "Bu planlı bir cinayet" diyerek savcılığa başvurmuştu. Aile Ayşe Dırla, sevgilisi Murat Hanlı, eski kocası ve kız kardeşi Figen Dırla'nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikâyetçi olmuştu. Şeker'in "kiralık katil" olduğunu iddia eden Dalkılıç, delil olarak da Kadir'in adının geçtiği bazı Instagram mesajlarını göstermişti.

Mesajların perde arkası

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, Instagram mesajlarının sahte olduğu anlaşıldı. Dilekçeyle birlikte savcılığa verilen mesajlara göre "demirelozcanan" adlı bir Instagram hesabından "adarcananyazcan" adlı hesaba "Kadir parka yerleşti Murat, haberin olsun. O it gelmek üzere dikkat et, görmesin seni" mesajları atıldı. Cevaben de "Tamam gülüm" mesajı geldi. Tarih ve saat bilgisi olmayan mesajlar, Kadir'in planın içinde olduğu intiba yaratmak için oluşturulmuştu.

Mesajları ölen Özgür'ün, Yusuf Özten adlı arkadaşı hazırlamıştı. Amacı ise "Elimde cinayete dair bilgi var" diyerek Özgür'ün ailesinden para almaktı. Duran'ın annesini ve avukatını arayan Yusuf Özten, yazışmaların Ayşe Dırla ile sevgilisi Murat Hanlı arasında geçtiğini, Özgür'ü öldürtmeyi böyle planladıklarını anlattı. Mesajlardaki "Kadir" adlı kişinin de Kadir Şeker olduğunu söyledi. Ayrıca Özgür'ün kendisine 5 bin lira borcu olduğunu, bu parayı da ödemelerini istedi. Elindeki bilgileri anlatmak için de ayrıca para talep etti.

Suçu başkasına attı

İfade veren Yusuf Özten, "Özgür benim eski arkadaşım, uyuşturucudan cezaevine girdim, çıkınca Özgür'ün öldürüldüğünü öğrendim" dedi. Özten kendisini Özgür Duran'ın, Ali adlı bir başka arkadaşının yönlendirdiğini "Özgür'ün annesinden 5 bin lira alacağım var, dediğimi yap gerisine karışma" dediğini iddia etti. Özten, Instagram mesajlarının da Ali'den geldiğini söyledi. Özten "Özgür'ün annesi Antalya'ya gitmem için para gönderdi. Gitmedim. Tehdit etmeye başladı. CİMER'e başvurdum. Özgür'ün ailesi, bana yalancı şahitlik yapmayı teklif etti" dedi. Savcılık Instagram mesajlarının sahte olduğunun altını çizerek takipsizlik verdi. Kadir Şeker’in azmettirildiğine ilişkin bir soruşturmaya gerek olmadığını belirtti.

"Hakkımızı arayacağız"

Şeker Ailesinin avukatı Emrah Daylan, Kadir Şeker'in "kiralık katil" suçlamasından aklandığını, olayın komplodan ibaret olduğunu söyledi. Hürriyet gazetesine açıklama yapan avukat Emrah Daylan, "Bu olay Kadir'e nasıl bir komplo kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Karşı tarafın Kadir'i suçlamak için neler yapabileceğini, ne tür ilişkiler ağı içinde olduğunu da görüyoruz. Hukuki haklarımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

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