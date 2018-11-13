Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama

yeniakit.com.tr Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, rahatsızlığından dolayı ayak parmakları kesilen araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmişti. Bu ziyaret hakkında konuşan Mısıroğlu, olayı, "Tarihi bir hadise" olarak yorumladı.

Mısıroğlu, 10 Kasım Cumartesi günü, her hafta düzenlediği "Cumartesi Sohbetleri" isimli canlı yayın programında konuştu.

"Tarihi bir hadisedir"

Mısıroğlu, Ali Erbaş'ın ziyareti hakkında şunları söyledi:

"Şimdi Reis-i Cumhur ziyaretime geliyor, hele hele Diyanet İşleri Başkanı geliyor. En korkak müessese Diyanet'ti. Şu Şeyhülislam'ın beni ziyarete gelmesi var ya, tarihi bir hadisedir. Ben belalıydım... Kemal, ilah! Ona karşı bir laf söyleyen adamı nasıl ziyaret edersin?.. Bak, ne diyor hain, ne diyor odatv, hıyanet reisi, diyanet reisi... Neymiş benim hıyanetim? 'Yunan galip gelseydi' demişim. Ulan bin defa tekzip ettim alçaklar, utanın! 'Yunan galip gelseydi, Mustafa Kemal'in yaptığını yapamazdı' dedim."

"Yunan kazansaydı" sözlerine açıklık getirdi

Yunanların Batı Trakya işgali sırasında şapka zorunluluğu ve Şeriat karşıtlığı gibi politikalar izlemediğini belirten Mısıroğlu, "Yunan komutanı Ankara'da otursa ne hocaları asabilirdi, ne medreseyi kapatırdı. Bunları yapmaya korkardı" diye konuştu.

Kemalistlerin, sözlerini cımbızladığını ifade eden Mısıroğlu, "Cümlenin yarısını alıyorlar" dedi.