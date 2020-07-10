Kadir Mısıroğlu, Ayasofya için bakın ne demişti!

Danıştay'ın kararının ardından akıllara Tarih Araştırmacısı ve Yazarı Kadir Mısıroğlu'nun Ayasofya ile ilgili sözleri geldi.



Mısıroğlu, "Müslümanlar, her fethettikleri yerde bir mâbedi fethin sembolü olmak üzere câmîye dönüştürürler. İslam Hukuku, fethen girilen bir yerde, fethi gerçekleştirenlere bazı haklar tanır. Bu haklardan birisi de bir mâbedin câmiye dönüştürülmesidir. Ayasofya, İstanbul fethinin sembolüdür. Çünkü Fatih, Ayasofya’yı fethin sembolü olmak üzere câmîye dönüştürdü. Bununla beraber fethen İslâm’a râm edilen her şehrin bir câmîsinde, hutbe kılıca dayanarak okunur. Bu âdet başlangıçta Ayasofya’da yapılıyordu. II. Bayezid bu şerefi kendine almak için babasının âdetini bozdu ve bu geleneği Beyazıt Câmîsi’ne taşıdı. Bugün bile Beyazıt Câmîsi’nde hatip, hutbeye kılıçla çıkar. Cuma günü gidip görebilirsiniz. Bunun manası şudur; ‘güç benim elimde olduğu için, burada hakk-ı kelâmım var. Gerçekleri sınırsızca söyleyebiliyorum.



Ayasofya fethin sembolü olmakla birlikte Fatih Hazretleri Ayasofya Vakfiyesi’ni beddua ile bitiriyor. “Kim bu Vakfiye’yi bozarsa Allah’ın ve meleklerin lâneti onun üzerine olsun” diyor. Onu bozanın üzerinde de bu beddua devam ediyor. Şunu da ifade etmeliyim ki Lozan’da, Ayasofya konusuyla ilgili alınmış bir karar yok. Lozan 1923’te, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi ise 1930’da olmuş bir iş." ifadelerini kullanmıştı.

"Tahmin ederim çok gecikmeden o da Tayyip Bey'e nasip olur"

Mısıroğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Tahmin ederim çok gecikmeden o da Tayyip Bey’e nasip olur. Esas ana kubbenin altında da bir namaz kılınır." demişti.

"Mevsim İslam'a doğru gidiş mevsimidir"

Mısıroğlu, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Ayasofya’nın açılması yakın bir gelecekte olacak. Çünkü mevsim İslâm’a doğru gidiş mevsimidir. Bu gidişin bir safhası da Ayasofya olacak. Ayasofya ile ilgili daha bir sürü gelişme olacak ve mevsim, İslam’ın galebesine doğru gidilme mevsimi olacak.