  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kadir Mısıroğlu, Ayasofya için bakın ne demişti!

Tarih Araştırmacısı ve Yazarı Kadir Mısıroğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili olarak "Tahmin ederim çok gecikmeden o da Tayyip Bey’e nasip olur" ifadelerini kullanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:15:00 - 2020-07-10 17:34:41
Kadir Mısıroğlu, Ayasofya için bakın ne demişti!

Danıştay'ın kararının ardından akıllara Tarih Araştırmacısı ve Yazarı Kadir Mısıroğlu'nun Ayasofya ile ilgili sözleri geldi.

Mısıroğlu, "Müslümanlar, her fethettikleri yerde bir mâbedi fethin sembolü olmak üzere câmîye dönüştürürler. İslam Hukuku, fethen girilen bir yerde, fethi gerçekleştirenlere bazı haklar tanır. Bu haklardan birisi de bir mâbedin câmiye dönüştürülmesidir. Ayasofya, İstanbul fethinin sembolüdür. Çünkü Fatih, Ayasofya’yı fethin sembolü olmak üzere câmîye dönüştürdü. Bununla beraber fethen İslâm’a râm edilen her şehrin bir câmîsinde, hutbe kılıca dayanarak okunur. Bu âdet başlangıçta Ayasofya’da yapılıyordu. II. Bayezid bu şerefi kendine almak için babasının âdetini bozdu ve bu geleneği Beyazıt Câmîsi’ne taşıdı. Bugün bile Beyazıt Câmîsi’nde hatip, hutbeye kılıçla çıkar. Cuma günü gidip görebilirsiniz. Bunun manası şudur; ‘güç benim elimde olduğu için, burada hakk-ı kelâmım var. Gerçekleri sınırsızca söyleyebiliyorum.

Ayasofya fethin sembolü olmakla birlikte Fatih Hazretleri Ayasofya Vakfiyesi’ni beddua ile bitiriyor. “Kim bu Vakfiye’yi bozarsa Allah’ın ve meleklerin lâneti onun üzerine olsun” diyor. Onu bozanın üzerinde de bu beddua devam ediyor. Şunu da ifade etmeliyim ki Lozan’da, Ayasofya konusuyla ilgili alınmış bir karar yok. Lozan 1923’te, Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesi ise 1930’da olmuş bir iş." ifadelerini kullanmıştı.

"Tahmin ederim çok gecikmeden o da Tayyip Bey'e nasip olur"

Mısıroğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili, "Tahmin ederim çok gecikmeden o da Tayyip Bey’e nasip olur. Esas ana kubbenin altında da bir namaz kılınır." demişti.

"Mevsim İslam'a doğru gidiş mevsimidir"

Mısıroğlu, sözlerine şöyle devam etmişti:

"Ayasofya’nın açılması yakın bir gelecekte olacak. Çünkü mevsim İslâm’a doğru gidiş mevsimidir. Bu gidişin bir safhası da Ayasofya olacak. Ayasofya ile ilgili daha bir sürü gelişme olacak ve mevsim, İslam’ın galebesine doğru gidilme mevsimi olacak.

'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!
'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!

Medya

'Ayasofya Camii' paniği: Erdoğan açıkladı, Yunanistan çıldırdı!

Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gündem

Ayasofya Camii'nde heyecanlandıran anlar! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular
Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular

Dünya

Batı Trakya'nın en önemli camisine Yunan provokasyonu! Kudurdular

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?
Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?

Gündem

Ayasofya’daki resimler ibadet etmeye engel midir?

MHP'den Ayasofya Camii ile ilgili haddi aşan sözlere tepki: Bartholomeos'a tavsiyemiz...
MHP'den Ayasofya Camii ile ilgili haddi aşan sözlere tepki: Bartholomeos'a tavsiyemiz...

Dünya

MHP'den Ayasofya Camii ile ilgili haddi aşan sözlere tepki: Bartholomeos'a tavsiyemiz...

Ayasofya Camii için tarihi gün!
Ayasofya Camii için tarihi gün!

Dünya

Ayasofya Camii için tarihi gün!

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?
Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?

İSLAM

Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı?

Batı'nın gözünün üzerinde olduğu Ayasofya Camii önünde dikkat çeken kareler!
Batı'nın gözünün üzerinde olduğu Ayasofya Camii önünde dikkat çeken kareler!

Gündem

Batı'nın gözünün üzerinde olduğu Ayasofya Camii önünde dikkat çeken kareler!

"Danıştay Ayasofya için kararını verdi" iddiası sonrası vatandaşlar büyük sevince gark oldu!

Gündem

"Danıştay Ayasofya için kararını verdi" iddiası sonrası vatandaşlar büyük sevince gark oldu!

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı
Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı

Gündem

Başkan Erdoğan'dan 'Ayasofya' açıklaması! Kararnameyi yayınladı

Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı dünya basınını salladı!
Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı dünya basınını salladı!

Medya

Danıştay'ın 'Ayasofya Camii' kararı dünya basınını salladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ASABI

ALLAH MEKANINI CENNET ETSIN DEDIGIN OLDU
  • Yanıtla
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı