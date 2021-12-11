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Medya Kadir İnanır sağlık durumu | Kadir İnanır iyileşti mi?
Medya

Kadir İnanır sağlık durumu | Kadir İnanır iyileşti mi?

Kadir İnanır taburcu oldu mu? Yeşilçam oyuncularından Kadir İnanır kısa bir süre önce sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyata alınan İnanır'ın son durumu merak ediliyor. Kadir İnanır iyileşti mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 19:45:00 -
Kadir İnanır sağlık durumu | Kadir İnanır iyileşti mi?

Oyuncu Kadir İnanır bir süre önce sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanedeyken beyin kanaması geçiren ve ameliyat edilen Kadir İnanır’ın sağlık durumu ise merak ediliyor. Peki, Kadir İnanır iyileşti mi?

Kadir İnanır sağlık durumu | Kadir İnanır iyileşti mi?

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyat sonrası fizyoterapi ve yürüme egzersizleri yapan İnanır’ın sağlık durumunun iyi ve taburcu olacak seviyede olduğu belirtildi. Tedavisi tamamlanan Kadir İnanır’ın 12 Aralık Pazar günü taburcu edileceği açıklandı.

Kadir İnanır iyileşti mi? Kadir İnanır sağlık durumu güncel
Kadir İnanır iyileşti mi? Kadir İnanır sağlık durumu güncel

Medya

Kadir İnanır iyileşti mi? Kadir İnanır sağlık durumu güncel

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