Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Denizli’ye getirildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen İnanır, burada yoğun bakıma alındı.
Yapılan kontrolde, İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Vücudunun yüzde 80 felç riski taşıdığı bildirilen İnanır’ın bir süre yoğun bakımda takip edileceği, duruma göre ameliyat edileceği öğrenildi.