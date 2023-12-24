  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

YETMİYOR... Gericilere inat daha büyüğünü yapalım... İstanbul Havalimanı 4-10 Aralık'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

CHP bildiriyi imzalamadı sosyal medya çalkalandı! Özgür Özel’in o görüntüsü gündem oldu

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı İsrailli esir bakın neler anlattı!

Oran vererek açıkladı! AK Partili isimden memur zammı ve asgari ücret mesajı

MİT'ten nokta operasyon! YPG’nin sözde Ayn El Arab eyalet sorumlusu Bahoz Afrin öldürüldü

Gerilimin adresi: Hint Okyanusu... Kimyasal tanker vuruldu: ABD'den İran iddiası!

Terör operasyonu! DEM parti ilçe eşbaşkanı tutuklandı

Yürek yakan sayılar! Katil İsrail 78 gündür Gazze'yi yıkıyor

Uzmanlar konuştu! Altın en ucuza nereden alınır?

Polis merkezinde akılalmaz olay! Dürümden bakın ne çıktı
Gündem Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...
Gündem

Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...

Yeniakit Publisher
2023-12-24 21:59:00 - 2023-12-24 22:04:50

Bir öğretim görevlisi Kadir Has Üniversitesi'nde ortalığı birbirine kattı. Mescide ayakkabı ile girerek tartışma çıkaran öğretim görevlisi büyük tepki çekti.

Kadir Has Üniversitesi'nde bir hoca mescide ayakkabıları ile girerek namaz kılan öğrenciler ile tartıştı. Öğrencilerin ibadet hakkına saygı göstermeyen öğretim görevlisi bir süre daha öğrencilerle tartıştıktan sonra güvenlik olaya müdahale etti. Öğretim görevlisi ben Hristiyanım ben Budistim diyerek olayı büyütmek istedi. Tüm o anlar kameralar tarafından kaydedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23