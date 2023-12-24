Kadir Has Üniversitesi'nde ibadethaneye saygısızlık! Öğretim görevlisi: Ben Hristiyanım...

Kadir Has Üniversitesi'nde bir hoca mescide ayakkabıları ile girerek namaz kılan öğrenciler ile tartıştı. Öğrencilerin ibadet hakkına saygı göstermeyen öğretim görevlisi bir süre daha öğrencilerle tartıştıktan sonra güvenlik olaya müdahale etti. Öğretim görevlisi ben Hristiyanım ben Budistim diyerek olayı büyütmek istedi. Tüm o anlar kameralar tarafından kaydedildi.