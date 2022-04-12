Kadir Gecesi umresi yapılıyor mu? Kadir Gecesinde umre ziyaretlerine izin var mı?

Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığından açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan'da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok az kişiye hac vazifesini yapabilme izni verildiği hatırlatıldı.

Türkiye’den ne kadar hacı adayı kabul edilecek?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından, 2022 yılında yurt içi ve yurt dışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceğinin ve 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabileceklerinin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."

Türkiye’den umre ziyaretleri var mı?

Wittour Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Aydın, Bursa'da bir televizyon kanalında iftar programı yaptığını ifade ederek, "Tam haccın müjdesini aldık yayın bitti, telefonumu açtım baktım ki Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığından bize acil ve önemli bir belge ulaşmış. Suudi Arabistan'daki makamlara Hac ve Umre Bakanlığı acil olarak Türkiye'den gelecek umreciler için gerekli hazırlıkların elektronik vize için yapılması diye tamim göndermiş. Yani umrenin kapıları bize açılmış." diye konuştu. Türkiye'den umreye de artık umreci kabul edecekler. Bu yol da açıldı.' dedi." ifadelerini kullandı. Aydın, bu yıl hem hac hem de umre yapılacağına dikkati çekerek, "Arzumuz, Kadir Gecesi'nde Mekke'de Kabe'de olmak isteyenler için ortamı hazır hale getirmek." dedi.

Kadir Gecesinde umre ziyaretleri olacak mı?

Kadir Gecesi için az sayıda da olsa organizasyon yapacaklarını vurgulayan Aydın, "Ama bayramdan sonra hac süreci başlamadan 'şevval umresi' diye nitelendirdiğimiz umre için uçak kaldırmak istiyoruz. Suudi Arabistan'ın hem hac hem de umre kararını kelimelere dökmem mümkün değil. Buna dair hangi kelimeyi kurarsak hissettiğimiz duyguları tarif etmekte yetersiz kalır." değerlendirmesinde bulundu.