Kadir Gecesi ile alkol masasında alay etmişlerdi! Skandalın ardından harekete geçildi

Kadir Gecesi'nde bir grup Pegasus çalışanının Müslümanların inancıyla dalga geçerek sosyal medyada alkol sofrasında attığı fotoğraflar için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ramazan ayının en özel gecesi olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanlarının yaptığı sosyal medya paylaşımı ülkenin gündemine oturdu. Dini değerlere hakaret edilerek yapılan paylaşımda alkollü masanın fotoğrafı çekilerek "Kadir gecesi özel. Rabbim kabul etsin" ifadeleri yer aldı. Bir grup çalışanın içkili masa ve kadehleri fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşması büyük tepki gördü.

Pegasus çalışanlarına soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili harekete geçti. Savcılık, Pegasus çalışanları hakkında Kadir Gecesi'nde Pendik ilçesinde yapmış oldukları paylaşım nedeniyle 28 Nisan günü 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce tahkikat yürütüldüğü öğrenildi.

Pegasus'tan açıklama

Havayolu şirketi de kamuoyunun tepkisi sonrası bir açıklama yapmıştı. Şirket açıklamasında, "27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurallarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır. Bilgilerinize sunarız." ifadelerini kullanmıştı.