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Gündem Kadir gecesi ile alay eden Pegasus çalışanı kendisini böyle savundu! Senin mizahın batsın...
Gündem

Kadir gecesi ile alay eden Pegasus çalışanı kendisini böyle savundu! Senin mizahın batsın...

Kadir gecesinde Müslümanların inancı ile alay edip sosyal medya hesabından rakılı fotoğraf paylaşan Pegasus çalışanı O.T. için 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 16:41:00 - 2022-06-17 16:43:36
Kadir gecesi ile alay eden Pegasus çalışanı kendisini böyle savundu! Senin mizahın batsın...

 Yeniakit.com.tr 

Pegasus çalışanı O.T.'nin Kadir gecesinde rakı bardaklarını tokuşturarak, "Rabbim kabul etsin" notu ile yaptığı hadsiz sosyal medya paylaşımı hakkında, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aşağılama" suçlamasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, O.T. ile arkadaşlarının bir restoranda alkol aldıkları ve şüpheli O.T'nin arkadaşlarıyla birlikte çekildiği içkili fotoğrafı Kadir gecesini aşağılayıcı yazı yazarak, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgisi yer aldı.

Senin mizahın batsın!

O.T. adlı hadsiz suçlamayı kabul etmeyerek, paylaşımının mizah amaçlı olduğu, İslam dinine, inananlara veya Kadir gecesine yönelik aşağılama, dalga geçme, küçük düşürme amacı taşımadığını söyledi.

İddianamede, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kamu davası açmaya yeter şüpheli oluşturur delil elde edildiği vurgulanırken, O.T’nin "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri kamu barışını bozmaya elverişli şekilde aşağılama" suçundan 9 aydan 1 yıla 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame değerlendirilmek üzere Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İşte o hadsiz paylaşım!

Öte yandan İslami değerleri kendince tiye alan O.T.'nin, resmi olarak hala işten çıkartılmadığı öğrenildi. Pegasus, gelişmeye ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Pegasus'tan açıklama bekleniyor!
Pegasus'tan açıklama bekleniyor!

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Pegasus'tan açıklama bekleniyor!

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