Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında nereli? Kadir Ezildi hayatı

TV'de temizlik programı sunuculuğu yapan Kadir Ezildi'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi kaç yaşında ve nereli? İşte Kadir Ezildi'nin hayatı...

Kadir Ezildi kimdir?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanlarıda popülaritesini yükseltti.