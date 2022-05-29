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Yaşam Kadir ağabeyi rahmet ve özlemle anıyoruz
Yaşam

Kadir ağabeyi rahmet ve özlemle anıyoruz

Bir ramazan günü iftar saatinde, babalık vazifesini yerine getirmek için gittiği kızının evinde damadı Cemil Karanfil Yavuz tarafından bıçaklanarak öldürülen ve oruçlu bir şekilde Hakk’a yürüyen gazetemizin “Kadir Abisi”, merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Kadir Demirel’i dar-ül bekaya göç edişinin 5. yılında dualarla anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 09:40:00 -
Kadir ağabeyi rahmet ve özlemle anıyoruz

 Sebahattin Ayan  İstanbul 

Bütün meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini de oruçlu bir şekilde veren Kadir Demirel, Medine’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliğini devralmış, nezih ve entelektüel kişiliğiyle hep taktir toplamıştı.

Aynı zamanda müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeği öncesinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Kadir ağabey, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 29 Mayıs 2017’de yaşanan elim olay sonrası aramızdan ayrılan Demirel, Edirnekapı Mezarlığında medfun bulunuyor.

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Yorumlar

bir

ALLAH cc rahmet eylesin mekanı cennet olsun.
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