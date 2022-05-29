Kadir ağabeyi rahmet ve özlemle anıyoruz

Sebahattin Ayan İstanbul

Bütün meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini de oruçlu bir şekilde veren Kadir Demirel, Medine’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliğini devralmış, nezih ve entelektüel kişiliğiyle hep taktir toplamıştı.

Aynı zamanda müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeği öncesinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Kadir ağabey, sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. 29 Mayıs 2017’de yaşanan elim olay sonrası aramızdan ayrılan Demirel, Edirnekapı Mezarlığında medfun bulunuyor.