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Spor Kadıoğlu milli takım kararını açıkladı
Spor

Kadıoğlu milli takım kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, milli takım kararını verdi. Başarılı oyuncu Türkiye'yi tercih etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-03 00:27:00 -
Kadıoğlu milli takım kararını açıkladı

Bu sezon Fenerbahçe 'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 22 yaşındaki genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu, milli takım konusunda kararını verdi.

Türkiye, Hollanda ve Kanada milli takımlarından birini seçme hakkına sahip olan Ferdi, tercihini ülkemizden yana kullandı.

Başarılı futbolcu kararını A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a bildirdi.

Yakın zamanda Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatması beklenen Ferdi, bu kararıyla birlikte sarı lacivertli ekipte Türk statüsünde oynamaya devam edebilecek.

TRT Spor

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