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Kadınların güvenini kazanan daha çok kazanıyor

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07 Mart 2019 Perşembe 14:44
Kadınların güvenini kazanan daha çok kazanıyor

PR Medya Genel Müdürü Mustafa Mutlu, 8 Mart Dünya kadınlar günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hemen hemen her sektörde öncelikli hedef kitlenin kadınlar olduğunu vurgulayarak, "Kadınların güvenini kazanan firmalar daha çok kazanıyor" dedi


Genel Müdür Mustafa Mutlu, tanınmak ve tanıtmak isteyen toplumda kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Mutlu, hemen her sektörde hedef kitlenin kadınlar olduğunu söyledi. Ekonomide kadınların önemine de vurgu yapan Mutlu, "Çocuk bezinden temizlik maddelerine gıdadan hizmet sektörüne kadar hemen her sektörde hedef kitle kadınlardır. Bu nedenle kadınların güvenini kazanan firmalar daha çok kazanıyor" dedi.


Kadınların tercihlerini ise reklama göre yaptığını da anlatan Mutlu, "Hem kendisi hem çocukları hem de eşleri için belirleyici aktör olarak karşımıza çıkan kadın, reklam verenlerin de dikkatinden kaçmamaktadır” şeklinde konuştu.


Mutlu, ajansların hazırlayacakları reklamlar için günlerce fikir teatisinde bulunduğunu ve hazırlanan senaryoların firmanın hedef kitlesine göre mesajlar içerdiğini de dile getirdi.


Mutlu, başta kadınlar olmak üzere tüm insanların alışverişlerini internetten yapmaya başladığını kaydetti. İnsanoğlunun yaratılış itibariyle tanınmak ve tanıtılmak isteyen bir varlık olduğunu anlatan Mutlu, her platformda öne çıkmak, benliğini okşamak ve sözlerinin tesirini görmek isteyen insanların basın yayın organlarını ve son yıllarda giderek önemini artıran sosyal medya mecralarını çok iyi kullandığını ifade etti.


Araştırma kuruluşlarının belirli aralıklarla gerçekleştirdiği sosyal medya araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin büyük bir kesiminin günün yaklaşık 7 saatini internette geçirdiğine dikkati çeken Mutlu, "24 saatin 3’te 1’ni internet başında geçiren kişilerin büyük bir çoğunluğu da sosyal medyayı kullanıyor.80 milyonluk ülke nüfusunun 50 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı, çocukları ve teknolojiyle barışık olmayan nüfusu çıkardığınızda ülkenin hemen hemen hepsinin sosyal medya hesapları bulunmaktadır. Televizyon başında geçirilen süre ise 330 dakika yani 5,5 saatten fazla. Hayatının büyük bir bölümünü sosyal medya ve televizyonla geçiren Türk halkı, alışverişlerini de internetten yapmaya başladı. Artık gazete, televizyon ve dergi gibi yayınlardan daha çok sosyal medya mecraları da reklamlarda aranan alanlar olmayı başardı. Instagram gibi sosyal medya organları son yıllarda reklam verenlerin dikkatini çekti" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:44
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