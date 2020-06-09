Kadınlardan "Aleyna Çakır" eylemi

ANKARA (AA) - Başkentte bir grup kadın, evinde intihar ettiğine ilişkin adli tıp raporu düzenlenen "Aleyna Çakır" takma isimli Sema Esen'in ölümünün aydınlatılmasını istedi.

Çankaya Sakarya Caddesi'nde bir araya gelen Ankara Kadın Meclisi üyesi kadınlar, ellerinde "Aleyna Çakır'a ne oldu?" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan Mizgin Sünbül, evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Esen'in ölümünün aydınlatılmasını istediklerini belirtti.

Esen'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Ümit U'nun serbest bırakılmasına tepki gösteren Sünbül, intihar ettiği kesinleşse bile Esen'i intihara götüren sebeplerin araştırılması talebinde bulundu.

İsmini vermek istemeyen Esen'in arkadaşı ise Esen'in intihar ettiğini düşünmediğini belirterek intihar ettiyse de arkadaşını bu kararı almaya yöneltenin Ümit U. olduğunu iddia etti.

- Olay

Ümit U, Esen'i evinde 17 Nisan'da darbettikten sonra görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, Esen ise 3 Haziran'da evinde ölü olarak bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonucu, Esen'in "bornoz kuşağıyla kendini asmak suretiyle intihar ettiği" yönünde rapor düzenlenmişti.



Ankara Emniyet Müdürlüğünün olaya ilişkin soruşturması devam ediyor.