Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırma, kadınlarda çok yaygın görülen ve hayat kalitesini ciddi şekilde bozan önemli bir sağlık sorunudur. İdrarın tutulamaması ve istem dışı idrar kaçırılması inkontinans olarak tanımlanır; fiziksel, psikolojik, sosyal ve hijyenik pek çok soruna sebep olur. İşte kadınların problemlerinden idrar kaçırma rahatsızlığına dair merak edilenler...

İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma, bir kişinin mesanesini kontrol edememesi, idrarın dışarı sızmasını önleyememesi durumudur. Öksürme, hapşırma, hamilelik ya da obezite durumlarında idrar kaçırma daha sık görülür. Yaşlandıkça daha sık rastlanmasına rağmen, her yaşlı bu sorunu yaşamaz. Mesane boşalmaya hazır olana kadar idrarı depolar. Pelvisin alt kısmındaki kaslar mesaneyi yerinde tutar. Normalde mesane düz kasları gevşeterek idrarı depolar. Mesane boynu (uç kısmı) sfinkter adı verilen kas kümeleri ile kapalıdır ve idrarı kaçırmaz.

İdrar kaçırma neden olur?

İdrar kaçırma bir hastalık değildir, bir hastalığın belirtisidir. Günlük alışkanlıklardan, hastalıklardan veya fiziksel problemlerden kaynaklanabilir. İdrar kaçırma nedeninizin bir doktor tarafından doğru teşhis edilmesi, problemin çözümü için çok önemlidir.

Geçici idrar kaçırma nedenleri

Bazı içecekler, yiyecekler ve ilaçlar mesanenizi uyarır ve idrar miktarınızı arttırır. Örneğin:

Alkol ve kafeinli içecekler

Gazlı içecekler ve maden suyu

Baharatlı, şekerli ve narenciye meyveleri gibi asitli yiyecekler

Çikolata, yapay tatlandırıcılar

Yüksek dozda C vitamini

Kalp ve tansiyon ilaçları, sakinleştiriciler ve kas gevşeticiler

Tıbbi kaynaklı idrar kaçırma nedenleri

İdrar yolu enfeksiyonu: Mesaneyi etkileyen enfeksiyon idrar kaçırmaya yol açabilir

Kabızlık: Rektum mesane yakınında bulunur ve sinirlerin çoğu ortaktır. Rektumunuzdaki sert dışkı, sinirlerin aşırı uyararak idrar sıklığınızın arttırabilir.

Kalıcı idrar kaçırma nedenleri

Gebelik ve bazı doğum vakaları

Yaşla birlikte mesane kasının da yaşlanması

Menopoz sonrası östrojen azalması

Histerektomi (rahmin alınması)

İdrar yolundaki bir tümör ya da üriner sistem taşları

Multipl skleroz, Parkinson, inme, beyin tümörü veya spinal yaralanmalar