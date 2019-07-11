0553 313 94 23

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? Her dört kadından birinde idrar kaçırma problemine rastlanır. İdrar kaçırma, kadınlarda çok yaygın görülen ve hayat kalitesini ciddi şekilde bozan önemli bir sağlık sorunudur. İdrarın tutulamaması ve istem dışı idrar kaçırılması inkontinans olarak tanımlanır; fiziksel, psikolojik, sosyal ve hijyenik pek çok soruna sebep olur. İşte kadınların problemlerinden idrar kaçırma rahatsızlığına dair merak edilenler...

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:43
Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?

Kadınlarda idrar kaçırma neden olur? İdrar kaçırma, kadınlarda çok yaygın görülen ve hayat kalitesini ciddi şekilde bozan önemli bir sağlık sorunudur. İdrarın tutulamaması ve istem dışı idrar kaçırılması inkontinans olarak tanımlanır; fiziksel, psikolojik, sosyal ve hijyenik pek çok soruna sebep olur. İşte kadınların problemlerinden idrar kaçırma rahatsızlığına dair merak edilenler...

İdrar kaçırma nedir?

İdrar kaçırma, bir kişinin mesanesini kontrol edememesi, idrarın dışarı sızmasını önleyememesi durumudur. Öksürme, hapşırma, hamilelik ya da obezite durumlarında idrar kaçırma daha sık görülür. Yaşlandıkça daha sık rastlanmasına rağmen, her yaşlı bu sorunu yaşamaz. Mesane boşalmaya hazır olana kadar idrarı depolar. Pelvisin alt kısmındaki kaslar mesaneyi yerinde tutar. Normalde mesane düz kasları gevşeterek idrarı depolar. Mesane boynu (uç kısmı) sfinkter adı verilen kas kümeleri ile kapalıdır ve idrarı kaçırmaz.

İdrar kaçırma neden olur?

İdrar kaçırma bir hastalık değildir, bir hastalığın belirtisidir. Günlük alışkanlıklardan, hastalıklardan veya fiziksel problemlerden kaynaklanabilir. İdrar kaçırma nedeninizin bir doktor tarafından doğru teşhis edilmesi, problemin çözümü için çok önemlidir.

Geçici idrar kaçırma nedenleri

Bazı içecekler, yiyecekler ve ilaçlar mesanenizi uyarır ve idrar miktarınızı arttırır. Örneğin:

Alkol ve kafeinli içecekler
Gazlı içecekler ve maden suyu
Baharatlı, şekerli ve narenciye meyveleri gibi asitli yiyecekler
Çikolata, yapay tatlandırıcılar
Yüksek dozda C vitamini
Kalp ve tansiyon ilaçları, sakinleştiriciler ve kas gevşeticiler
Tıbbi kaynaklı idrar kaçırma nedenleri
İdrar yolu enfeksiyonu: Mesaneyi etkileyen enfeksiyon idrar kaçırmaya yol açabilir
Kabızlık: Rektum mesane yakınında bulunur ve sinirlerin çoğu ortaktır. Rektumunuzdaki sert dışkı, sinirlerin aşırı uyararak idrar sıklığınızın arttırabilir.

Kalıcı idrar kaçırma nedenleri

Gebelik ve bazı doğum vakaları
Yaşla birlikte mesane kasının da yaşlanması
Menopoz sonrası östrojen azalması
Histerektomi (rahmin alınması)
İdrar yolundaki bir tümör ya da üriner sistem taşları
Multipl skleroz, Parkinson, inme, beyin tümörü veya spinal yaralanmalar

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:43
  1. idrar kaçırma
  2. kadınlarda idrar kaçırma
  3. idrar kaçırma nedenleri
  4. idrar kaçırma neden olur
  5. idrar kaçırma tedavisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas'tan İsrail'e "ihlaller sürerse çatışmasızlık sona erebilir" uyarısı
    1. Hamas'tan İsrail'e "ihlaller sürerse..
    2. Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
    3. İsrail'den Filistin..
    4. Mesane Kanseri neden olur?
    5. Denizlispor'da minyatür şampiyonluk..
    6. TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı..
    7. Tokat'ta kuvvetli rüzgar etkili oldu
    8. İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten..
    9. Kadınlarda idrar kaçırma neden olur?
    10. Amasya'da kuvvetli rüzgar etkili oldu
    11. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı..
    12. Apandis hangi taraftadır? Apandisit..
    13. Devrilen kamyondan dökülen kayaların..
    14. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    15. Kronik karın ağrısının nedenleri..
    16. Elektrik akımına kapılan inekler telef..
    17. Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sistem..
    19. Bakandan Mehmet Şimşek açıklaması!
    20. Tokat’ta fırtına çatıları uçurdu,..
    21. Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz..
    22. Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi..
    23. Kılıçdaroğlu’ndan TBMM Başkanı..
    24. İngiliz gemileri için tehdit seviyesi..
    25. Meyve suları ve gazlı içecekler kanser..
    26. Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5..
    27. Galatasaray önce salonda, sonra sahada..
    28. Venezuela hükümet ve muhalefet..
    29. Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya..
    30. Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap