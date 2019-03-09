0553 313 94 23

Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastane Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir ay boyunca mamografi, smear ve kadın hastalıkları muayenesini ücretsiz gerçekleştireceklerini duyurdu.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:23
Kadınlara ücretsiz sağlık kontrolü

İstanbul’da faaliyet gösteren özel bir hastane Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir ay boyunca mamografi, smear ve kadın hastalıkları muayenesini ücretsiz gerçekleştireceklerini duyurdu.



İstanbul’un eski ilçelerinden Eyüpsultan’da bulunan Alibey Hospital adlı hastane, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden kadınların mamografi, smear ve kadın hastalıkları muayenesini ücretsiz yapacaklarını açıkladı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesinin 8 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında geçerli olduğu belirtildi.



Op. Dr. Çetin: "Erken teşhisin hayat kurtarır"


Konuyla ilgili bilgi veren Alibey Hospital Başhekimi Op. Dr. Ali Çetin, erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade etti.


Dr. Çetin, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadınlarımıza ücretsiz sağlık kontrolü düzenlemeye karar verdik. Her türlü hastalıkta erken tanı çok önemli. Bizde istedik ki kadınlarımız için önemli olan bu günde faydalı bir hizmet sunalım. Eyüpsultanlı kadınlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla teslim edilebileceği biridir"
    1. "Özhaseki, Ankara'nın çok rahatlıkla..
    2. Taksiciyi rehin alan kadın, polisleri..
    3. Kardemir Karabükspor, Mehmet Yüksel..
    4. Eda Tuğsuz'dan bronz madalya
    5. Kayseri Devlet Hastanesinde 8 Mart..
    6. Hastavuk’tan "Sağlıklı kadın, güçlü..
    7. Marul kavgası: 1 yaralı, 1 gözaltı
    8. Alanyaspor Erzurumspor maçı ne zaman..
    9. Güngören’de iki apartmanın çatısı alev..
    10. Başkan Adayı Kırteke, Ancar..
    11. Başkan Öztürk: “Kayseri’de Birincilik..
    12. Azerbaycan Dışişleri Bakanı..
    13. Babadan kalma evini, bağlama atölyesi..
    14. Fatma Şahin’in gözyaşları
    15. Çalışma Hayatında Kadın Sağlığı..
    16. Kuzey Kore'nin Sanumdong tesisinde..
    17. Citroen Cenevre Otomobil Fuarı'nda..
    18. Bakan Pekcan, 50 milyon dolarlık lüks..
    19. Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının..
    20. Başkan Çolakbayrakdar: Kadın bizim..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı