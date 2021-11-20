  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadınlara ücretsiz mamografi çekimi
Kadın - Aile

Kadınlara ücretsiz mamografi çekimi

Manisa’nın Salihli ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından meme kanserine karşı potansiyel risk altında olan 40-69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz mamografi çekimi başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 16:11:00 - 2021-11-20 16:13:50
Kadınlara ücretsiz mamografi çekimi

Erken teşhis ile tedavisi mümkün olan meme kanseriyle mücadele için çalışma başlatan Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü, meme kanseri riski taşıyan 40-69 yaş arasındaki kadınlara ücretsiz mamografi çekimi hizmeti sunuyor. Kanserin erken evrede teşhisinin sağlanması amacıyla yapılan tarama çalışması Salihli eski SSK’da başladı. Hastalığın teşhisinde büyük önem taşıyan kadınlar önce eski SSK’da kayıt yaptırıp, daha sonra Verem Savaş Dispanserinde mamografi çekimlerini ücretsiz yaptırabilecek.

Kadınlara düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalarını ve 40 yaş üstü kadınların iki yılda bir kez mamografi çektirmelerini öneren Salihli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sezgin Güleç, “Meme kanserinin tedavisinde büyük önem taşıyan erken teşhisin sağlanması için risk grubundaki 40-69 yaş aralığında kadınlarımız, ücretsiz mamografi çekimi yaptırarak kanserle mücadelede bir adım öne geçtiler” dedi.

Dr. Sezgin, mamografi çekimlerinin kanserle mücadelede büyük önem taşıdığını ve ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mamografi nedir?

Yapılan çalışmalar dünya çapında her 8 kadından birinin, meme kanseri riski ile karşı karşıya kaldığını gösterir. Ancak erken dönemde meme kanseri tanısı alan hastaların yaklaşık %90'ı tamamen iyileşir.

Mamografi amacı nedir?

Tarama amacıyla yapılan mamografi meme kanserinin olası en erken safhasında fark edilmesini sağlarken, teşhis amacıyla yapılan mamografi, memede ele gelen kitle, ağrı ya da kızarıklık gibi şikayetlerin varlığında başvurulan bir yöntemdir.

Mamografi çekimi ne kadar sürer?

Standart bir kanser tarama mamogramının başlangıçtan bitişe kadar genellikle yaklaşık 15 dakika sürer. Her bir meme sıkıştırma ise bir dakikadan daha az sürüyor.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak
Kültür - Sanat

Sivas’ta 94 okula kütüphane kazandırılacak

Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi” ..
Mahkumların Kovid-19 izni uzatılabilir
Gündem

Mahkumların Kovid-19 izni uzatılabilir

AK Parti, 30 Kasım'da süresi dolacak olan, açık cezaevinde kalan hükümlülerin Kovid-19 izinlerinin mayıs ayına kadar uzatılması görüşünü tar..
Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı
Kültür - Sanat

Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen "Erzincan 3. Uluslararası Kısa Film Festivali" başladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay