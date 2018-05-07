Kadınlar neden sıkça alışveriş yapar?

Alışveriş yapmak; kadın için sevinç, mutluluk, yenilik, eğlence ve sosyalleşme aracı mı yoksa sadece ihtiyacını gidermek midir? diyen Psikoterapist/Aile ve Çift Terapisti Uzmanı Tokaç, "Birçok kadının ihtiyacı olmayan şeyleri de aldığını düşündüğümüzde alışveriş yapmanın sadece ihtiyaç olmadığını anlayabiliriz" dedi.

ALIŞVERİŞ YAPAN KADIN RAHATLIYOR

Kadınların alışveriş sırasında kıyafet,mağaza,alışveriş gibi nedenlerden zihninin dağıldığını söyleyen Tokaç, "Kadın için alışveriş yapmanın önemini anlayabilmek için alışverişin kadın için nasıl bir araç olduğuna ve kadına neler hissettirdiğine bakmak gerekir. Herkesin ilk aklına gelen kadının üzüldüğünde alışveriş yaptığıdır. Buradan kadının herhangi bir nedenle üzüldüğünde kendisini alışveriş yaparak rahatlattığını anlayabiliriz. Bu durum aslında alışveriş yaparken kişinin ne yaptığıyla ilişkilidir. Alışveriş sırasında kişinin dikkati dağılmakta ve kendisini üzen olaydan zihni uzaklaşmaktadır. Alışveriş sırasında zihin farklı mağaza, marka, model, beden, fiyat karşılaştırması gibi şeylerle meşgul olmakta ve dikkat böylece dağılmaktadır. Aynı zamanda üzülmesine neden olan olay zihninden anlık da olsa çıkmakta, böylece kadın rahatlamaktadır" diye konuştu.

RUHSAL BOŞLUK, KADINLARIN ALMA VE SAHİP OLMA DÜRTÜLRİNİ TETİKLİYOR

Alışverişin kadınlar arasında statü belirleyen bir faktör olduğunu söyleyen Psikolog Naciye Tokaç,sözlerine şöyle devam etti: “Kadını alışveriş yapmaya iten bir diğer önemli sebep ise almak ve sahip olma duygularıdır. İnsan ne kadar şeye sahip olursa olsun kendisini eksik hissedebilir. Çünkü hissedilen eksiklik maddesel bir boşluk olmayıp, ruhsal dünyanın eksikliğidir. Ruhsal dünyanın hissettiği boşluğu dolduramayan, tam ve yetkin hissedemeyen insan eksikliğini sahip olma ve alma dürtüleriyle tamamlamaya çalışmaktadır.

SOSYALLEŞMEK İÇİN ALIŞVERİŞ

Alışveriş yapmak aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olarak görülmektedir. Çünkü alışverişi genellikle bir tanıdığı ile birlikte gerçekleştiren kişi böylece yanındaki kişi ile fikir alışverişi yapmakta, aynı zamanda zevklerine, düşüncelerine yönelik de bilgi almaktadır. Birbirinizi daha iyi tanımak istiyorsanız birlikte alışverişe çıkabilirsiniz. Sosyalleşmeye bir diğer katkısı ise alışveriş sırasında alıcı-satıcı arasında gerçekleşen fazla diyalogdur. Bazen alınacak şeyle ilgili satıcının fikri alınır, hatta satılan malzemeyi iyi bildiği için kendisine daha çok güvenilir. Alışverişle satın alınan eşyanın da kadınlar arasında sosyal statü göstergesi olması da bir diğer nedenler arasındadır.

SOSYAL STATÜYÜ BELİRLİYOR

Birçok kişi bir araya geldiklerinde yeni giysilerine, eşyalarına bakmakta veya birbirine göstermektedir. Alınan şeyin marka, modeli, fiyatı ve o nesneye sahip olmak sosyal statü açısından kişiyi diğerlerinden daha üstün yaptığına inanılmaktadır. Bu nedenle kişiler arasında yeni bir şey almak aynı zamanda sosyal bir statünün de işareti gibi algılanmaktadır. Aynı zamanda bir eğlence aracı olarak düşünülebilecek alışveriş, başka türlü sosyal ve sportif faaliyetleri olmayan, böyle bir arkadaş/dost grubuna sahip olmayan, kulüp, parti gibi eğlence mekanlarına gitmeyen bireyler için eğlence aracıdır da.

"YENİ ŞEYLER ALMANIN MUTLULUĞU"

Kişi alışveriş yaparak hem yeni şeyler almakta hem de her zaman farklı bir faaliyet gerçekleştirmektedir. Çoğu kişi alışveriş yapmayı 'yeni şeyler almanın mutluluğu' olarak tanımlar. Bu da bizi yeni şeyler almak neden insanı mutlu eder sorusuna götürmektedir. Kişi yeni şeyler alarak almak ve sahip olmak hissini yaşar ve dolaylı yoldan mutlu olur. Buradan insanların kendisini ne kadar da eksik hissedebildiğini ve mutlu olmaya ne kadar da ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz. Alışveriş yapmanın aynı zamanda duygularla ilişkili olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle hayata bakış açıları duygularıyla gerçekleşen kişilerin alışveriş yapmaya ve yeni şeyler almaya daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi alışveriş ile kişinin birçok kazanımı olmaktadır. Alışveriş yaparak sosyalleşen, eğlenen, yeni kişilerle iletişim kuran ve sahip olan kadın için sanırım alışveriş her zaman vazgeçilmez olacaktır" açıklamalarında bulundu.