Kadınlar mekandan kovmuştu! Ozan Güven o gecenin ardından ilk kez konuştu

Kadıköy’de gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaşan oyuncu Ozan Güven, yaşanan olay sonrası ilk kez konuştu. Güven, “Kamusal alanda hedef gösterilmek ve aşağılanmak benim için çok ağırdı” ifadelerini kullandı.

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan ve cezası onanan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekanda uzun süre sözlü müdahaleye maruz kalan Güven bir süre sonra mekanı terk etti.

Gündem olan Ozan Güven sessizliğini bozdu ve "Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım" diyerek bir açıklama yaptı.

Ozan Güven'in açıklaması şöyle:

"Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sinir ve had aşımıdır. 6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli."