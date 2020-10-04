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Spor Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'yu Barcelona kazandı
Spor

Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'yu Barcelona kazandı

Real Madrid: 0 - Barcelona: 4

Yeniakit Publisher
2020-10-04 17:15:02 -
Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'yu Barcelona kazandı

MADRİD (AA) - İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde (Primera Iberdrola) ilk defa oynanan ve El Clasico (Klasik) olarak adlandırılan maçta Barcelona, deplasmanda Real Madrid'i 4-0 yendi.

Real Madrid kulübünün 1 Temmuz'da kurduğu kadın futbol takımı, ilk defa kayıt olduğu Primera Iberdrola'nın 1. haftasında Barcelona'yı konuk etti.

Kadınlar futbolda ilk kez oynanan El Clasico'yu Barcelona 4-0 kazandı.

Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 2. olan Barcelona, 1988 yılından bu yana kadın futbol takımına sahip.

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