0553 313 94 23

Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kadın platformu üyeleri Kırıkkale’de önceki gün eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplandı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
Kadınlar Emine Bulut cinayeti için toplandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kadın platformu üyeleri Kırıkkale’de önceki gün eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut cinayeti için toplandı. Kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyen kadınlar, faillere en ağır cezaların verilmesini istedi.


Kdz. Ereğli ilçesinde kadın platformu üyeleri amfi tiyatro önünde Emine Bulut cinayetine tepki göstermek amacıyla eylem düzenledi. Kadın platformu üyeleri adına basın açıklaması yapan Şenay İşeri, emine Bulut cinayetinin ilk yada tesadüf olmadığını belirterek yasta değil isyanda olduklarını söyledi. İşeri konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Kadınlar uygulanmayan ve iktidarın politikaları nedeniyle öldürülüyor. Çünkü yasalar uygulanmıyor, yargı faili cezalandırılmıyor. Kadının yaşam hakkı erkek siyasetçi tarafından yok sayılıyor. Kadınlar yasta değil isyanda. Kadınlar 6824’ü uygulatmak için sokakta. Kadınlar yaşamak ve yaşam hakkı için sokakta. Kadınlar İstanbul sözleşmesi için sokakta.Kadınlar cezaları uygulamayan kurumlara ve yağıya karşı sokakta. Kadınlar Emine Bulut için sokakta, Emine Bulut cinayeti bir tane değil ,bir kerelik değil, tesadüfi değil. Biz iyi hal ve tahrik indirimi istemiyoruz, ölmek istemiyoruz. Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz, kalmayacağız. Yasta değil isyandayız.”


Yapılan açıklamaların ardından kadınlar çeşitli sloganlarla kadın cinayetlerini protesto ederken, yaklaşık 1 saatlik oturma eylemi yaptı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas’ta düzenlenen Uluslararası Açık Satranç Turnuvası sona erdi
    1. Sivas’ta düzenlenen Uluslararası Açık..
    2. Başgan Aşgın’dan pazar gezisi
    3. TFF 1. Lig: Keçiörengücü: 1 -..
    4. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'u sel..
    6. Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya..
    7. Hacire anne azmiyle oğlunu terörün..
    8. Denizli'de traktörün altında kalan..
    9. "Derin Akıntı" sergisi Heybeliada..
    10. Alaşehir’de uyuşturucu operasyonu
    11. Antalyaspor, Arjantinli santrfor..
    12. Motosiklet ile otomobil çarpıştı
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin..
    14. CHP’den kadın cinayetleriyle ilgili..
    15. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    16. Samsun-Ordu yolunda trafik kitlendi
    17. MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî..
    18. Kula’da jandarmadan motosiklet..
    19. Bir haftadır aranıyordu, cansız bedeni..
    20. Karadenizlinin fındığını Karadeniz..
    21. Kadın şiddetine karşı gerçekleştirilen..
    22. FETÖ soruşturması yalanıyla 59 bin TL..
    23. Yerleşim yerlerinin arasındaki otluk..
    24. Hasat festivalinde renkli görüntüler
    25. STSO’da 15 ayda 1 milyon liralık..
    26. Bergama’da Türkiye Süper Enduro..
    27. Uyuşturucu operasyonunda hakim..
    28. Kadınlar Emine Bulut cinayeti için..
    29. Şanlıurfa'da İsotun 'acı' serüveni..
    30. Ankaragücü Kayserispor saat kaçta..
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek açıklama: Sizin şerefinize ne oldu?
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'
    Odatv ve Soner Yalçın'ı hoplatacak gelişme! Nihat Genç'in açtığı siteden 'ilk yemin'

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Meclis resmen kabul etti! İşte o ülkenin Ay Yıldızlı yeni bayrağı
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!