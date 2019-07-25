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Kadınlar da göğüs problemlerine dikkat

Op.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Kadınlar da göğüs problemlerine dikkat

Op.Dr. Selçuk Yüce, kadınlar da göğüs problemine dikkat edilmesi yönünde uyarılarda bulundu.


Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Selçuk Yüce, “Göğüs büyütme ameliyatı estetik cerrahinin en sık uygulanan cerrahi yöntemidir. Meme dokusu oluşumu itibari ile kadın olmanın anne olmanın yegane simgesi konumundadır. Dolayısı ile kadınlar tarafından göğüslerin varlığı ve anatomik olarak güzel görünmesi, estetik olduğu kadar bir gerekliliktir. 65 yaş üstü mastektomi(kanser nedeni ile memenin alınması) cerrahili kadın hastaların meme rekonstrüksiyonu için biz plastik cerrahlara başvurmaları azımsanmayacak kadar çoktur. İlk düşünce bu yaştan sonra neden bu ameliyatı olduğu şeklinde düşünülebilir fakat ilk cümlemde söylediğim gibi meme dokusu kadın olmanın, anne olmanın bir simgesidir. Meme büyütme ameliyatının günümüzde en sık yapılma yöntemi ve altın standartı meme protezi ile göğüs büyütme ameliyatıdır. Meme implantı, kohesiv jel silikon maddesinden oluşturulmuş bir protezdir. İlk kullanımı 1960’lı yıllarda dayanan silikon protezler güvenilirdir. Protezin içeriği jel silikon, dışı katı silikondur. Silikon vücut içerisinde ömür boyu kalabilir” dedi.


Meme protez implantların uygulama amacına ve biz hekimlere uygun protezi seçebilmemiz için üretici firmalar tarafından çeşitli parametrelere göre üretildiğini ifade eden Dr.Yüce, bunları şöyle sıraladı:


“1. İçeriğine Göre: Katı-jel silikon içerikli veya serum fizyolojik içerikli jel silikon hissiyat itibari ile meme dokusuna daha yakın olması sebebiyle serum içeren silikonlara göre bir adım öne çıkmıştır. Serum içerikli silikolar da istenilen miktara göre arttırılıp azaltılabilmesi sebebi ile özellikle mastektomi sonrası kullanımlarda zaman zaman tercih edilmektedir.


2. Şekline Göre: Yuvarlak(round) ve antomik(damla) ilk etapta damla model meme dokusuna daha çok benzemesi sebebi ile daha tercih edilesi gözükmektedir. Fakat hastanın vücut yapısı, beklentisi karar verme aşamasında çok önem arz etmektedir. Fizik muayene ve ameliyat öncesi biligsayar teknikleri ile yapılan öncesi sonrası uygulamalar önemli olmaktadır.


3. Büyüklük: Büyüklük olarak iki parametre karşımıza çıkar. Birincisi protezin hacmi: Protezler boyutuna, yarıçapına göre 100cc-800cc arası değişen hacimlerde üretilir. En sık 200-400cc arası kullanılır.İkincisi protezin projeksiyonu: Protezin öne doğru projeksiyonunun büyüklüğünü temsil eder. 4 şekilde üretilmiştir; low profile, medium profile, medium+ profile, high profile.”

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
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