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Kadın - Aile Kadınlar CNC operatörlüğü eğitimi alıyor
Kadın - Aile

Kadınlar CNC operatörlüğü eğitimi alıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Tasarım ve Teknoloji Geliştirme Merkezinde (BUTGEM) verilen CNC operatörlüğü kursuna, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 00:54:00 -
Kadınlar CNC operatörlüğü eğitimi alıyor

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde, 12 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veren BUTGEM'de, 8 ana sektörde 186 eğitim programı düzenleniyor.

Otomotiv, metal, makine, endüstriyel otomasyon ve mekatronik, yönetim ve finans, bilgi teknolojileri, tekstil ile enerji sektörlerine yönelik eğitim programları sunulan merkezdeki CNC operatörlüğü kursunda kadınlar da eğitim alıyor.

Kursa katılan Ayşe Tümsek, kadınların da CNC operatörlüğü yapabileceğine inandığını belirterek, "CNC operatörlüğü geniş iş alanı olan bir meslek. Kendi işimi kurmayı istiyorum. Kadınların da bu mesleği yapabileceğini, sadece erkeklere yönelik bir meslek olmadığını göstermek istedik." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerden Neşet Dil de sanayi şehri Bursa'da CNC operatörlüğünde önemli bir istihdam talebi olduğunu vurgulayarak, "Bu işi yapıp yapamayacağımı bilemiyordum. Üzerimdeki korkuyu BUTGEM'de attım. Eğitimimiz tamamlanmadan iş görüşmelerimizi yaptık. BUTGEM'den mezun olduktan sonra işim hazır. İşsiz kalma korkum yok." değerlendirmesinde bulundu.

Burçe Ceren Kıraç, "Kadın olduğumuz için bazı engellerle karşılaşabiliyoruz. Hedefim makine sektöründe kadın-erkek ayrımı olmadığını göstermek. Eğitim programımız oldukça yoğun. Buraya geldiğimde sıfırdım. Eğitimden sonra bu işi yapabileceğime güvenim arttı. Eğitimler bitmeden iş görüşmeleri yaptım. Oldukça olumlu geri dönüşler aldım. En yakın zamanda iş hayatına atılmayı istiyorum." açıklamasında bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Özellikle pandemi sonrası Türkiye'ye yönelik artan tedarik talebinin karşılanması ve ihracat fırsatının değerlendirilmesi için tüm firmalar hazırlıklı olmalı. Odamızın mesleki eğitim projelerinden BUTGEM'de şimdiye kadar 1100'ün üzerinde eğitim programıyla 35 bine yakın kişi meslek sahibi oldu. BUTGEM, iş sahibi olmak isteyenlere büyük fırsatlar sunuyor. BTSO olarak nitelikli istihdama yönelik model çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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