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Spor Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Spor

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:45:17 -
Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Bulgar rakibi Yaneva'ya yenilerek gümüş madalyada kaldı.
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