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Spor Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, belirli merkezlerde oynanacak
Spor

Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, belirli merkezlerde oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:50:23 -
Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, belirli merkezlerde oynanacak

ANKARA - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kadınlar 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nde Kasım 2020 ve Şubat 2021'deki karşılaşmaların belirli merkezlerde oynanmasına karar verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, her grup için ev sahibi bir merkez belirlenecek, ev sahibi bulunamaması durumunda ise takımlar maçlarını başka bir grubun merkezinde oynayacak.

Bu merkezler, FIBA'nın sağlık protokollerine uygun olacak şekilde seçilecek ve ev sahibi ülke hükümetinin düzenlemelerine bağlı olarak karşılaşmalara seyirci alınabilecek.

Erkeklerde 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası ve 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde de aynı kriterler geçerli olacak.

Elemelerdeki ilk maçında Sırbistan’a 59-56 mağlup olan, ikinci maçta ise Litvanya’yı 74-51 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

12 Kasım 2020: Türkiye-Arnavutluk

15 Kasım 2020: Türkiye-Sırbistan

4 Şubat 2021: Litvanya-Türkiye

7 Şubat 2021: Arnavutluk-Türkiye

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