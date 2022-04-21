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Dünya Kadının ayağının sıkıştığı metro hareket edince korku dolu anlar yaşandı!
Dünya

Kadının ayağının sıkıştığı metro hareket edince korku dolu anlar yaşandı!

Rusya'nın başkenti Moskova'da metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı. Metronun hareket etmesiyle bir süre yerde sürüklenen kadın, makinistin son anda fark etmesiyle kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 17:13:00 - 2022-04-21 17:34:32

Rusya’nın başkenti Moskova’da metrodan inerken ayağı kapıya sıkışan yolcu, platformda sürüklendi. İstasyondakiler kadını kurtarmak için seferber olurken, makinistin durumu fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Kadının ayağı metroya sıkıştı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Yaroslavl metro istasyonunda metrodan inen bir kadının ayağı kapıya sıkıştı. Kadın kapıyı açmaya çalışırken platforma düştü, yardımına ise çevredekiler koştu. Kadının ayağının sıkışan yerden kurtarılması için yoğun çaba harcanırken, metronun hareket etmesiyle büyük korku yaşandı.

Metro hareket edince sürüklendi

 

İstasyondakiler kapıya vurarak metronun hareket etmesini önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Ayağı sıkışan kadın metronun hareket etmesiyle platformda sürüklenmeye başladı. Makinistin bir süre sonra durumu fark ederek metroyu durdurmasıylamuhtemel facianın önüne geçildi. Yaralanan kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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