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Medya Kadının ayağını öpmeyen adam 'kereste'yse, şehidin bacısına söven nedir?
Medya

Kadının ayağını öpmeyen adam 'kereste'yse, şehidin bacısına söven nedir?

Hikmet Genç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle "Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!" mesajı verme ihtiyacı hisseden Meral Akşener'i çok fena köşeye sıkıştırdı. Genç, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a gönderme yaparak, "Kadının ayağını öpmeyen adam 'kereste'yse... şehidin bacısına söven nedir?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 12:59:00 -
Kadının ayağını öpmeyen adam 'kereste'yse, şehidin bacısına söven nedir?

 

Hikmet Genç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle "Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar!" mesajı verme ihtiyacı hisseden Meral Akşener'i çok fena köşeye sıkıştırdı. Genç, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a gönderme yaparak, "Kadının ayağını öpmeyen adam 'kereste'yse... şehidin bacısına söven nedir?" diye sordu. İşte Akşam gazetesindeki o yazının ilgili bölümü:

"Akşener: "Bu ülkenin kadınının ayağının altını öpmelisiniz kereste adamlar."

Soru:

Kadının ayağını öpmeyen adam 'kereste'yse.., şehidin bacısına söven nedir?..

Odun herif mi, silinmiş tahta mı?!.."

 

 

 

 

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