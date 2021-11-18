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Kadın - Aile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi
Kadın - Aile

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi

Elazığ'da sağlık çalışanlarına ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 15:53:00 - 2021-11-18 15:55:49
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele eğitimi

Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde çalışan sağlık personeline yönelik ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ eğitimi verildi. Eğitim kapsamında sağlık personeline şiddetin doğurduğu sonuçlar ve şiddet gören kadının başvurabileceği kuruluşlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimlerde ŞÖNİM’de görevli öğretmen Yavuz Cebeloğlu, sinevizyon gösterimi destekli bilgiler aktardı.

Sağlık personellerine 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında eğitim verdiklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen , “Eğitimde, kadına yönelik şiddetin boyutları ve türleri, şiddetin doğurduğu sonuçlar, şiddet gören kadının başvurabileceği kurum ve kuruluşlar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınlarımıza yönelik hizmetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı" dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedir?

1981'de Dominik'te toplanan Latin Amerika Kadın kurultayında; 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Ve Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edildi. Daha sonra 1999 yılında, BM tarafından “25 Kasım, kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü ilan edildi.

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