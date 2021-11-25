  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Kadın - Aile

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

İçişleri Bakanlığının “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi” ve “2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında 81 ilde ve tüm ilçelerde olduğu gibi Oltu’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı” yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:38:00 -
Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Şenkaya ve Olur ilçe kaymakamlıklarına da vekâlet eden Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal başkanlığında, Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mikail Sarıkaya, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Vural, Asliye Hukuk Hâkimi Hasan Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökboğa, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğan, Oltu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü Abdussamet Akbulut, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hüseyin Yiğit ile Oltu, Şenkaya Narman ve Olur ilçeleri jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlüğü/amirliği temsilcileri, ilçe yazı işleri müdürleri ve kaymakamlık sosyal yardımlaşma vakıf başkanları katıldı.

Saat 10.45’te başlayan toplantıda Oltu, Olur, Şenkaya ve Narman ilçeleri jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili olarak sayısal verilerle sunumlar yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar
Ekonomi

Merak ediliyor: Fiyatlar düşer mi, yükseliş devam eder mi? Altın ile ilgili iddialarını açıkladılar

'Altın fiyatları yükselir mı?', 'Altın fiyatları düşer mi?' sorularının cevapları merak edilirken, IKON Menkul, altına ilişkin iddialarını a..
İstanbul metrosunda bu da oldu!
Gündem

İstanbul metrosunda bu da oldu!

İş bilmez CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki Hacıosman-Taksim metrosunda, İstanbullular kapağı açık elektrik panosu ile büyük r..
ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi
Dünya

ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen 110 ülkeyi duyurdu. Listede Türkiye'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay