Kadına Yönelik Şiddete Karşı piskososyal destek çalışması

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde, Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Psikososyal Destek Atölyesi”nin açılışına, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nurcan Baykam, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban, akademik ve idari personelimiz ile Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünde görevli ilgili personel katıldı. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve HÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derya İren Akbıyık, programın açılışında yaptığı konuşmada, aile içi, kadına yönelik ve insanın insana uyguladığı şiddetin ciddi yük oluşturan travmaya neden olduğunu belirterek, bunlar arasında bir kadın olarak kadına yönelik şiddete şahit olmanın çok daha zor olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddete şahit olanların, kendi üstüne yapışan, bulaşan travmatik etkileri evine götürdüğünde kendi duygusal yaşantısıyla sentezlemeye kalktığını, bu alanda görev alan çalışanların işinin çok zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akbıyık, “Bu alanda çalışanların daha toleranslı karşılanmasını, daha çok ödüllendirilmesini öneriyorum. Zaman zaman unutuyoruz çünkü normal çalışanlar gibi algılıyoruz. Travma sonrası stres bozuklukları oluyor, insanlarda. Halbuki son yıllarda biz travmayla ilgili çalışanlar olarak başka konuları ele almaya başladık. Bu yaşadığımız süreç, sadece travmatize edip, sadece kötü etkiler yaratmıyor. Travma sonrası ‘büyüme’ diye kavram var. Travma sonrası büyüme konusunda birlikte çalışabiliriz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban da kadına yönelik şiddete karşı görev alan personele psikososyal desteğin büyük önem arz ettiğini söyledi. Çoban, söz konusu eğitim programıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının kadına şiddet hususuyla ilgili karşılaştıkları problemleri çözme becerisinin artacağına, müracaatçılarla yapılan görüşmelere önemli katkısı olacağına inandığını ifade etti. Kadına yönelik şiddete karşı faaliyetlerde ilgili mevzuatın da önemli ölçüde geliştiğini, kendilerine sığınan bir kadının korunması noktasında gerekli tüm önlemlerin bu mevzuata göre yapıldığını anlatan Çoban, “Bu süreçte çalışanlarımız açısından çok ciddi travmalar da yaşanıyor. Karşılıklı çok yıprandığımız olaylar da oluyor. Uç olaylarla karşılaşan arkadaşlarımızın adeta sinirleri yıpranıyor ama tabi ki bu kadına şiddet olayıyla mücadele etmek zorundayız. Hiçbir yılgınlık, negatif durum bizi etkilememeli. Biz İl Müdürlüğü olarak sahada çalışıyoruz. Belki onlarca şiddeti engelliyoruz. Psikolog arkadaşlarımız, farklı branşlarda meslek elemanlarımız, Sosyal Hizmet Merkezinde çalışan aile danışmanlarımız var. Evlilik öncesi ve sonrasına yönelik eğitim programlarımız var. Yine sağlıklı evlilik nasıl yürütülür, bunların her aşamasında aile sıkıntıya düştüyse onunla ilgili rehberlik çalışmalarımız var. Eğitim programlarımızı geniş kitlelere ulaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, üniversite olarak eğitim, araştırma geliştirme, üretim ve geliştirme alanındaki sorumluluklarının yanı sıra topluma hizmet noktasında da önemli görevler üstlendiklerini belirterek, “İşte bu amaçla Üniversite çatısı altında kurulan birçok uygulama ve araştırma merkezlerimiz var ki operatif davranarak bu tip çalışmalara önemli katkı sağlamaları mümkün oluyor. Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak bu anlamda giderek güçleniyor ve daha hızlı hareket ediyoruz. Çorum’da tek üniversite olduğumuz için kadın aile ile ilgili konularda merkezden, İçişleri Bakanlığı ya da diğer bakanlıklardan gelen ilgili eylem planlarında, projelerde direkt işbirliğine dahil edilen kurum Hitit Üniversitesi ve HÜKAM olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite olarak kadına şiddet konusunda bu sorumluluğu alarak yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu

Program, açılış konuşmalarının ardından, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve HÜKAM Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Cengil’in Stresle Birlikte Yaşama ve Başa Çıkma Teknikleri” konulu dersiyle devam etti.