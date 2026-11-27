Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Zat-ı Gül Hanım Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen atölyede kadınlar, seramik tabakları önce kırdı. Ardından parçaları bir araya getirip birleşim yerlerini altın rengine boyadı. Seramik parçalarını yeniden birleştiren kadınlar, zor zamanlarda birbirine destek olmanın ve dayanışmayla yeniden güçlenmenin önemini sanatla anlattı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz de katılımcılarla aynı masaya oturarak seramik tabakların onarımına katıldı.

KARADENİZ, ATÖLYENİN TEMASINI DAYANIŞMAYLA İLİŞKİLENDİRDİ

Atölyenin ardından konuşan Karadeniz, tabakların kırılan parçalarını bir araya getirmenin, zor zamanlardan sonra yeniden toparlanıp yola devam etmeyi hatırlattığını söyledi. Programda kadınların kendilerine zaman ayırmalarına, kendi sınırlarını tanımalarına ve deneyimlerini paylaşmalarına imkân veren bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

KARADENİZ: “GAZİOSMANPAŞA’DA KADINLARIN BİR ARAYA GELEBİLECEĞİ ALANLAR ARTIRILACAK”

Belediye olarak yıl boyunca farklı atölyeler ve programlar düzenlendiğini hatırlatan Karadeniz, bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini söyledi. Kadınların ilçeye kattığı değeri vurgulayan Karadeniz, Gaziosmanpaşa’da kadınların birlikte üretebileceği, sözünü duyurabileceği ve dayanışabileceği alanları artırmak için çalışacaklarını ifade etti.

Karadeniz, her kadının şiddetten uzak, güven içinde yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun da sorumluluk taşıdığını belirten Karadeniz, Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak desteğe ihtiyaç duyan kadınların her zaman yanında olacaklarını söyledi.