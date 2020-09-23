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Siyaset Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 18 pilot ilde uygulamada
Siyaset

Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 18 pilot ilde uygulamada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin, "Kadına yönelik şiddeti önlemede Risk Analiz ve Yönetim Modülü'nü 18 pilot ilde başlattık" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:39:00 -
Kadına şiddeti önlemede kullanılacak modül 18 pilot ilde uygulamada

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 pilot ilde kadına yönelik şiddeti önlemek için kullanılacak "Risk Analizi ve Yönetimi Modülü" nü başlattıklarını söyledi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, kadına yönelik şiddetle mücadelede etkili ve kalıcı tedbirler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

"2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında Aile Bilgi Sistemine (VDMK) entegre edilecek Risk Analizi ve Yönetimi Modülünün geliştirilmesinin pilot uygulama aşamasına geldiğini belirten Selçuk, şunları söyledi: kadına yönelik şiddet vakalarında, risk zamanında tespit edilerek yönetime hizmet anlayışı içinde oldukları durum etkin bir şekilde vurgulanmıştır.

Selçuk, "Bakanlığın kadın hizmet birimlerinin sunduğu hizmetlere yeni bir ivme kazandıracak Risk Analizi ve Yönetimi Modülü için bir dizi çalışma yaptık. Risk ölçeği ve sosyal hizmet müdahalesini içeren bir modül geliştirdik. elektronik izleme ve yönetim bilgi sistemi ABS'ye entegre ettik. Kadına yönelik şiddeti önlemek için 18 pilot ilde Risk Analizi ve Yönetimi Modülü'nü başlattık. "ifadesini kullandı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) 81 ile genişlettiklerini hatırlatan Selçuk, ŞÖNİM'in profesyonel kadrosu tarafından şiddet mağdurlarına verilecek hizmetlerin başlangıç ​​noktasının Risk Analizi ve Yönetimi Modülü olacağını belirtti. Selçuk, modüldeki risk odağına göre mesleki müdahalenin yapılacağını vurguladı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetin coğrafi dağılımına göre 81 ilimizi inceledik ve pilot uygulama için 18 temsili il belirledik. Bu kapsamda Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Kars, Kayseri , Kütahya, Muğla, ŞÖNİM personeline Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde modül kullanımı ile ilgili eğitim verdik.

Pilot uygulama yıl sonuna kadar devam edecek

Modülün pilot uygulamasına yıl sonuna kadar devam etmeyi planladıklarını belirten Selçuk, pilot uygulama sırasında elde edilecek veriler kapsamında risk değerlendirme ölçeğinin güvenilirlik analizinin yapılacağını kaydetti. Sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı risk ölçeği oluşturulacaktır. Selçuk, uygulamadan gelecek geri bildirimler ile risk yönetimi adımlarının sonuçlandırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddette Risk Analizi ve Yönetimi Modülünü uygulayacaklarını ve 81 ilde yaygınlaştıracaklarını belirterek, "Böylelikle sadece kriz odaklı değil risk odaklı yaklaşımı da benimseyeceğiz. kadına yönelik şiddetle mücadele ve mağdura doğru müdahaleyi ve etkin hizmeti sağlama çabaları. "açıklamasını yaptı.

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