'Kadına şiddet' medya ile böyle köpürtülüyor! Show TV'nin haberi kurgu çıktı

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ünye ilçesinde bir kadının bir erkek tarafından darbedilerek, bıçaklandığına dair "Önce dövdü, sonra bıçakladı" başlıklı haberin görüntülerinin Show TV'nin ana haber bülteninde yer almasının ardından, araştırma yapıldığı belirtildi.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğüne, olayla ilgili şikayet ya da ihbarda bulunulmadığı, ilçe ve çevre hastanelere bu yönde bir vaka intikal etmediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Habere konu olay yeri tespit edilmiş ve yapılan araştırmalarda böyle bir olayın olduğuna dair herhangi bir maddi bulguya rastlanılmaması üzerine görüntülerin detaylı incelenmesinde bu olayın kurgu olduğu anlaşılmıştır. Konunun aydınlatılması için yapılan detaylı çalışmalarda söz konusu görüntülerin, dün biri Ü.A. adlı bayan ile S.V, O.B, A.T, O.K. şahıslar tarafından kurgulandığı tespit edilmiştir. O.B. ile S.V'nin kendi aralarında çektikleri kurgu görüntüleri bir ulusal televizyonun Whatsapp İhbar Hattı'na gönderilmesiyle ilgili iddiaya girdikleri ve bu görüntüleri O.B'nin kendisine ait cep telefonundan televizyon kanalının Whatsapp İhbar Hattı'na gönderdiği anlaşılmış olup, konu hakkında Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Suç uydurmak' fiilinden gerekli adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, "Türk Polis Teşkilatı olarak gerçeğe aykırı bir şekilde işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini uydurmak suretiyle devlet kurumlarını gereksiz yere meşgul ederek, toplum üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışan şahıs ve şahıslarla mücadelemizi yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

"Kurgu görüntü" Twitter'dan paylaşıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabı Twitter'dan olayla ilgili paylaşılan görüntülerde, videoyu çekenlerden birinin arkadaşına S.V'nin bağırmasından sonra kamerayı başlatmasını söylediği duyuluyor.

Videoda, görüntüsü çekilen kişilerin gülme sesleri de yer alıyor.

Yaygaralar feministlere yarıyor

Feministler kadına şiddet yaygarasıyla 6284 gibi yasaları çıkararak aile kavramını yok etmeye çalışırken medya ise 'kadına şiddet' haberlerini köpürterek desteğini sürdürüyor. Son yapılan kurgu haber ise bu gerçeği gözler önüne serdi.

Toplumu şiddete özendiriyor

Medyada yer alan şiddet haberleri sadece reyting uğruna kullanılırken sosyolojik ve psikolojik sonuçları göz ardı ediliyor. Milletin galeyana getirmeyi amaçlayan haberler şiddeti adeta özendiriyor.

İşte feministlerin gerçek yüzünü gösteren pankartlar:



