Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’deki genel performansı açıklandı

Geçen sezon 3 penaltı kaçırdı Anderson Talisca’nın Fenerbahçe kariyerinde en eleştirildiği konu ise kaçırdığı penaltılar oldu. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de kullandığı 7 penaltının 3’ünü kaçırdı. Talisca, ilk olarak 16 Ağustos 2025 tarihinde deplasmanda Göztepe ile 0-0 devam eden maçın 90+4. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamadı ve maç golsüz berabere tamamlandı. Daha sonra 17 Eylül 2025’te Kadıköy’deki Alanyaspor karşılaşmasında da skor 1-0’ken beyaz noktada topun başına geçen Talisca, takımını 2-0 öne geçirme şansını değerlendiremedi ve müsabakanın 2-2 berabere tamamlanmasıyla tepki çekti. Brezilyalı futbolcu, son olarak da ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray ile deplasmanda oynadıkları derbinin 13. dakikasında penaltı kaçırarak takımını 1-0 öne geçirme şansından faydalanamadı. Söz konusu derbiyi ise Galatasaray 3-0’lık skorla kazandı. Sarı-lacivertliler, Talisca’nın penaltı kaçırdığı maçlarda 7 puan kaybetti.