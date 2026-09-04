Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!
Fenerbahçe transferin son saatlerine doğru önemli bir operasyonu başlattı.
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Fenerbahçe transferin son saatlerine doğru önemli bir operasyonu başlattı.
Fenerbahçe yaz transfer döneminin son gününde Adil Demirbağ için Konyaspor ile resmi görüşmelere başladı. İlk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, yeni teklif hazırlığında.
Çağlar Söyüncü'yle ayrılık kararı alan Fenerbahçe, yerli stoper takviyesi için yaz transfer döneminin son gününde Adil Demirbağ operasyonu başlattı.
Konyaspor ile resmi temaslara başlayan Fenerbahçe'nin Adil Demirbağ için ilk teklifi 1.5 milyon euro oldu. A Spor'a göre yeşil-beyazlılar bu teklifi reddetti.
Fenerbahçe gün içinde Konyaspor'a bir teklif daha sunup anlaşma zemini arayacak. Kulüplerin el sıkışması halinde Adil Demirbağ bugün İstanbul'a gelerek kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.
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