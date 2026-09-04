  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay... Yunanistan ve Rumların aklını çelmeye çalıştığı ülke Türkiye'nin kapısını çaldı: Yardım talep edecekler M3 FALCON yenilendi: Dronların korkulu rüyası vitrine çıkıyor Şimdiden 10 bin sipariş aldı: Tek şarjla 936 kilometre yol gitti! Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu! Anderson Talisca’nın Fenerbahçe’deki genel performansı açıklandı Karadeniz patladı: Palamut fışkırıyor! Tanesi 80 liraya, 4 tanesi 300 lira düştü Türkiye'ye devasa doğalgaz borcu takan ülkeyi korku sardı: Sınır hattını işaret ettiler Duş lifleri tehlike saçabilir mi? Bakteri ve mantar üremesi tehdidi...
Spor
5
Yeniakit Publisher
Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!

Fenerbahçe transferin son saatlerine doğru önemli bir operasyonu başlattı.

#1
Foto - Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!

Fenerbahçe yaz transfer döneminin son gününde Adil Demirbağ için Konyaspor ile resmi görüşmelere başladı. İlk teklifi reddedilen sarı-lacivertliler, yeni teklif hazırlığında.

#2
Foto - Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!

Çağlar Söyüncü'yle ayrılık kararı alan Fenerbahçe, yerli stoper takviyesi için yaz transfer döneminin son gününde Adil Demirbağ operasyonu başlattı.

#3
Foto - Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!

Konyaspor ile resmi temaslara başlayan Fenerbahçe'nin Adil Demirbağ için ilk teklifi 1.5 milyon euro oldu. A Spor'a göre yeşil-beyazlılar bu teklifi reddetti.

#4
Foto - Büyük bomba olur bu: Transferin son saatlerinde Fenerbahçe'den Adil Demirbağ operasyonu!

Fenerbahçe gün içinde Konyaspor'a bir teklif daha sunup anlaşma zemini arayacak. Kulüplerin el sıkışması halinde Adil Demirbağ bugün İstanbul'a gelerek kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!
Spor

A Milli Takımımız parkeyi dar etti, dünya sıralamasında ilk 10'u fethetti!

FIBA tarafından güncellenen son erkekler dünya sıralamasında parkede kasırga gibi esen A Millilerimiz, devasa bir sıçramaya imza atarak iki ..
Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?
Gündem

Fondaşın fitne kokan sorusuna Gökçek’ten tokat gibi cevap: Adaletse, herkese adalet! Bakın ben ağlıyor muyum?

Fitne ve yalan merkezi Sözcü’nün fondaş kalemşörü İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulunan Melih Gökçek, “AK Parti Gökçekleri gözden çıkardı m..
Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!
Gündem

Eski Türkiye artığı seküler cahil kendini rezil etti: Benim çocuğumu cuma namazına götüremezsiniiiiiz!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın herhangi bir zorunluluk içermeyen ‘okullarda Cuma Namazı düzenlemesini’ ‘çocuklara zorla Cuma namazı kıldırılacak..
143’e sustular 1’e kıyamet kopardılar! Ali Karahasanoğlu yazdı
Gündem

143’e sustular 1’e kıyamet kopardılar! Ali Karahasanoğlu yazdı

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, “Lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi, suçta şahsilik ilkesi” başlıklı köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ile Mel..
İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız
Gündem

İsrail dünyada istenmiyor! Avrupa’dan bir ret daha: Burada oynayamazsınız

Gazze'deki saldırılarının ardından dünyanın birçok noktasında protestolar ve boykot çağrılarıyla karşılaşan İsrail'e Belçika'dan bir ret dah..
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda yönetici gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23