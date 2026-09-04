Duş lifleri tehlike saçabilir mi? Bakteri ve mantar üremesi tehdidi...
Sağlığımızın en temel ayrıntılardan olan banyomuz için kullandığımız lifler için bu ayrıntılara dikkat edilmeli...
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Sağlığımızın en temel ayrıntılardan olan banyomuz için kullandığımız lifler için bu ayrıntılara dikkat edilmeli...
Uzmanlar, nemli ve gözenekli yapıları nedeniyle banyo liflerinin bakteri ve mantar üremesi için uygun ortam oluşturabileceği konusunda uyarıyor.
Evlerde hijyen sağlamak ve cildi ölü hücrelerden arındırmak amacıyla yaygın olarak tercih edilen banyo liflerinin, beklenenin aksine ciddi sağlık riskleri barındıran birer bakteri kolonisine dönüşebildiği ortaya çıktı.
Dermatoloji uzmanları, duşun ardından banyonun ıslak ve rutubetli atmosferinde kurumaya bırakılan bu ürünlerin cildi arındırmak bir yana, vücuda doğrudan mikrop bulaştırdığına dikkat çekiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, kişisel bakım süreçlerinin vazgeçilmezi sayılan bu temizlik gereçlerila ilgili uzman çevrelerden dikkat çekici ikazlar yükseliyor; liflerin ve süngerlerin gözenekli dokusu ile sürekli neme maruz kalması, zararlı mikroorganizmaların kısa süre içinde çoğalması için son derece elverişli bir zemin oluşturuyor.
Banyo sonrasında havalandırılmayan veya ıslak şekilde asılı bırakılan duş lifleri, ortamdaki sıcaklık ve nemin etkisiyle kısa sürede bakteri ve mantar üretiyor. Bir sonraki duşta aynı lif vücuda uygulandığında ise arındırılmak istenen cilde aslında milyarlarca bakteri yeniden temas ettirilmiş oluyor. Uzmanlar, özellikle açık yarası, sivilcesi veya hassas cilt yapısı olan kişilerin bu durumdan çok daha hızlı etkilendiğini vurguluyor.
Sürekli tekrarlanan bu alışkanlık; ciltte sebepsiz kaşıntılara, kızarıklıklara, sivilce oluşumuna ve hatta kıl kökü iltihaplanmalarına (folikülit) zemin hazırlıyor. Cildin doğal bariyerine zarar veren bu durum, mikropların alt dokulara kadar ulaşmasına yol açıyor.
Uzmanlar, sentetik plastik lifler yerine doğal liflerin tercih edilmesini, her kullanım sonrası lifin tamamen kuruyabileceği havadar bir alana asılmasını ve en geç 3-4 haftada bir yenisiyle değiştirilmesini öneriyor.
Ayrıca lif yerine ellerle veya pamuklu bezlerle temizlenmenin cilt sağlığı açısından çok daha güvenli olduğu ifade ediliyor.
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