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Sağlık
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Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

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Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Geniz eti tehlikesi her geçen gün sağlığımız için tehlike teşkil edebilir.

#1
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Çocuklarda sıklıkla karşılaşılan geniz eti büyümesi sadece nefes alma ve horlama şikâyetlerine yol açmıyor. Uzmanlar, uzun süre müdahale edilmeyen durumların fiziksel ve ağız sağlığı gelişimini doğrudan olumsuz etkilediği konusunda uyarıyor.

#2
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Özel Ümit Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Bekir Oksay, burun tıkanıklığı nedeniyle sürekli ağızdan nefes alan ve gece kaliteli uyuyamayan çocuklarda önemli sağlık sorunlarının baş gösterebileceğini belirtti.

#3
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Geniz etinin gelişim üzerindeki zararlarına dikkat çeken Op. Dr. Oksay, özellikle 7-10 yaş aralığında dişlerin kapanışında ve çene yapısında belirgin bozukluklar oluşabileceğini söyledi. Ağızdan nefes almanın tükürüğü kuruttuğunu aktaran Oksay, bakterilere karşı koruyuculuğu azalan ağızda diş çürüklerinin arttığını ve ilerleyen dönemlerde ortodonti tedavisine ihtiyaç duyulabildiğini vurguladı.

#4
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Geceleri rahat nefes alamayan çocukların derin uyku fazına geçmekte zorlandığını belirten Op. Dr. Bekir Oksay, yetersiz uyku sebebiyle büyüme hormonunun yeterince salgılanamadığını, bu durumun da çocuğun boy ve vücut gelişimini doğrudan olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

#5
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Hastalığın tespiti ve ameliyat kararı sürecinde iki temel yöntemin öne çıktığını aktaran Oksay, tanı süreçlerini şöyle özetledi:

#6
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Yan Kafa Grafisi: Görüntülemede geniz bölgesinde çocuğun nefes alabileceği yeterli hava yolunun bulunup bulunmadığı analiz ediliyor. Endoskopik Muayene: İnce endoskop cihazlarıyla burun içinden girilerek geniz etinin hava kanalını ne oranda kapattığı doğrudan inceleniyor.

#7
Foto - Bu tehlikeye artık dikkat! Horlamadan, nefes almaya kadar birçok detay...

Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda geniz etinin hava yolunu ciddi seviyede tıkadığı tespit edilirse cerrahi müdahale seçeneği değerlendirmeye alınıyor.

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