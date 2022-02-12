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Gündem Kadın yolcu taksi şoförünü öldürdü
Gündem

Kadın yolcu taksi şoförünü öldürdü

İzmir Karabağlar'da taksideki yolcu, tartıştığı aracın şoförünü emniyet kemeri ile boğarak öldürdü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 16:17:00 -
Kadın yolcu taksi şoförünü öldürdü

Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın sürücüsü Hakkı Öz (43), aynı araçta bulunan Buket A. (40) tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

İki gün önce meydana gelen olayda, hafif ticari araç sürücüsü Hakkı Öz, yanındaki Buket A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Buket A, iddiaya göre sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle, boğup kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, Buket A.'yı evinin yakınlarında yakalayıp, gözaltına aldı.

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