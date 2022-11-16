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Gündem Kadın teröristin "Somalili ablası" işi patladı! Bakın gerçek ne çıktı
Gündem

Kadın teröristin "Somalili ablası" işi patladı! Bakın gerçek ne çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombacı terörist Alham Albashır'ın Somalili ablası diye sosyal medyaya bir video düştü. Sözüm ona 'Somalili abla' kız kardeşinin bombacı olmadığını, saldırıyla ilgisi bulunmadığını söylüyordu. Kısa sürede bu dezenformasyon videosu twitter'da elden ele dolaştırıldı. İşin aslı da hemen ortaya çıktı. Somalili abla denilen kız bakın videoda gerçekte neler söylüyor...

Yeniakit Publisher
2022-11-16 16:02:00 -
Kadın teröristin "Somalili ablası" işi patladı! Bakın gerçek ne çıktı

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya sebep olan bombayı olay yerine bırakan gözaltındaki Suriye uyruklu Alham Albashır ile ilgili sosyal medyada yalan haberler peş peşe servis ediliyor. Bu kez de Somalili bir kadın 'ablası' diye lanse edildi. Kadının konuşması da 'Ablası kardeşim suçlu değil' diye verildi. 

Twitter üzerinden yayılan videoda 'sözüm ona' Somalili abla denilen kadın, İstanbul bombacısının kız kardeşi olduğunu söylüyor. İddiaya göre de kız kardeşinin eylemle ilgisi olmadığını belirtiyordu. 

Ablası değil, Türkiye'de yaşayan Somalili bir kadın

Bombacı kızın 'Somalili ablası' denilen kadın olayının aslı kısa sürede ortaya çıktı. Kadının bombacı kızla hiç bir ilgisi yok. Söz konusu kadının videoda Türkiye'de bulunan Somalili vatandaşları güvenlikle ilgili uyardığı ve hedef olabilecekleri yönünde uyardığı ortaya çıktı. Arapça olarak yayılan videoda kadının söyledikleri şöyle:

 

 

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Yorumlar

Saban

Bunlari yakalayin yankis haberleri yayanlari bombalama olayinda ulkenin muazzam guvenlik acigi çıktı 4 ay once gelen bombacı 4 ay calisiyor kacak calismis isveren icin bulunmaz nimet ucuza calistirmis bu kisi ev tutmus kayit yok istihbarat acigi kullandigi telefon sucsuz birinin ustunde kayıtlı telefon sirketleri onune gelene hat aciyor ülkeye sokan bulunmali cikartirken kullanilacak insanlarda cezalandirilmali

Leyl....

Efendim her gordugunuz esmer tenli Afrikali mi?Terorist 1metreden bagiriyor, Ben Arabim diye!!
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