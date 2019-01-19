0553 313 94 23

Kadın terörist örgütün bitmek üzere olduğunu itiraf etti

İtirafçı olan kadın PKK'lı terörist, fazla ölümler olduğu için örgütten kaçmaya başlandığını, dışarıdaki terör yanlılarının da kaçmalar olduğu için örgüt bünyesine dahil olmak istemediğini söyledi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:28
Kadın terörist örgütün bitmek üzere olduğunu itiraf etti

Terör örgütü PKK'ya katıldıktan iki yıl sonra pişman olup güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist J.F, örgütün canlı bomba eylemlerinde kullanmak üzere nasıl "fedai" topladığını ve örgütün çirkin yüzünü AA muhabirine anlattı.

Kadın terörist J.F, örgüte ailesinden gördüğü baskılar nedeniyle katıldığını söyledi.

"Kararsızlar savaşa"

Ailesinin okumasına izin vermemesinin dağa çıkmasında önemli rol oynadığını belirten J.F, şöyle konuştu:

"Dağa çıktıktan sonra 40 gün silahlı ve ideolojik eğitim aldık. Tüm yeni katılanlar bu eğitimi alır. Örgütte eskiler el üstünde tutulur. Ben kararsızdım, eve gitmek istiyordum. Beni kaçabilir, bizi ele verebilir diye sürekli savaşa sürmeye çalışıyorlardı. Örgütte sadece yeniler ezilir, eskiler hep en üsttedir, onların sözü geçer, onlar arabaya binebilir. Yeniler ise istediği gibi davranamazlar, istediği şeyleri alıp yiyemez, giyemez. Yöneticiler hep marka spor ayakkabı giyer. 'Kararsız olanları savaşa süreceğiz, madem eve gitmek istiyorlar, bize yük olmasınlar.' şeklindeki tabirlerin geçtiğine şahit oldum."

Kadınları eziyorlar

Terör örgütünün erkekleri kadınlardan üstün gördüğüne dikkati çeken J.F, "Kadınları ezme, eşya gibi kullanma türü uygulamalar var. Bir ilişki durumu ortaya çıktığında kadının silahı alınır ve cezalandırılır, erkek ise serbesttir." ifadelerini kullandı.

J.F, pişman olan örgüt mensuplarının tehdit edilip dağda tutulduklarını belirterek, bu nedenle gençlerin öldürülme korkusuyla örgütten kaçamadıklarını dile getirdi.

Sözde yöneticiler kaçıyor

Kararsız teröristlerin "ajan" olarak görüldüğüne işaret eden J.F, şunları kaydetti:

"Koşullar iyi değildi. Fiziksel ve psikolojik olarak zor zamanlar yaşadık. Mesela önümüzde aşmamız gereken koca bir dağ var. Yavaş yürüdüğümüzde 'Sen bizi vurdurmak mı istiyorsun, sen devlet ajanı mısın?' şeklinde hemen psikolojik baskıyla karşılaşıyorduk. Saha yönetimindekiler gayet rahattır. Mesela şahit olduğum bir olay vardır. Saha yönetimi 10-15 örgüt mensubuyla asker tarafından çembere alınıyor. Saha yönetimindekiler oradan çıkarken orada bırakılan diğerleri ölüyor.

Beraber katıldığım biri çatışmada ölüyor, ister istemez etkileniyorsun ama ağlama ve üzülmeye kesinlikle izin verilmiyor. Ölüler üzerinden örgütün diğer mensuplarına motivasyon devşiriyorlardı."

"Örgüt bitiyor"

Örgütteki çözülmenin sürdüğünü ve son dönemlerde katılımın oldukça azaldığını belirten J.F, "Bence bu, örgütün artık kendi içinde bile bitmesi demektir. Örgüt şu anda kendi içinde bitiyor. Çok ölümler olduğu için artık kimse örgütte kalmak istemiyor ve kaçıyor. Dışarıdakiler de 'Madem herkes kaçıyor, biz niye katılalım' diyerek geri duruyor." şeklinde konuştu.

Terörist J.F, örgütün canlı bomba eylemlerinde kararsızları ve evlerine dönmek isteyenleri nasıl seçtiğini ise şöyle anlattı:

"Örgütte bulunduğum dönemde birçok kişi kararsızdı ve örgütten ayrılmak istiyordu. Bundan dolayı örgüt herkesten 'fedai eylem' (canlı bomba eylemi) raporu yazmasını istemişti. Ben bunu bir kez daha hata yapmamak, ailemi bir kez daha üzmemek için yapmak istemedim. Bu raporu yazmadığım için bana ajan denildi."

Öğretmen olmak istemiş

Terör örgütü PKK'nın hayallerini yıktığını ve geleceğini elinden aldığını söyleyen J.F, ailesine karşı çıktığı için büyük pişmanlık yaşadığını belirtti.

Ailesinin yanında olmayı çok istediğini ifade eden J.F, şunları dile getirdi:

"Okumasaydım, keşke evlenseydim de örgüte katılmasaydım. Ana sınıfı öğretmeni olmak isterdim, hayalimdi. Şu an açık öğretimden okuyorum. Bu hayal de kardeşlerime özlemimden ve çocukları sevmemden gelen istek. Biz bir hayalimizi anlattığımızda, bize hep 'Sen hayalini anlatınca, yanındaki kararsız oluyor, ailesini özlüyor, ailen artık senin için bitti.' derlerdi. Ailemizi özlediğimizi bile söyleyemiyorduk."

Teslim olduktan sonra güvenlik güçlerinin kendisine nasıl davrandığını da anlatan J.F, "Dışarı çıkıp teslim olduk, güvenlik gerekçesiyle ellerimizi bağladılar ki ben de olsam aynı şeyi yapardım. Teslim olduğumuzda birçoğumuz yaralıydı. Askerlerin, hepimizin kadın ve yaşlarımızın da küçük olmasından dolayı bize karşı hassas davrandıklarını görebiliyorduk. Bu durum askerler yaralarımızı pansuman ederken de geçerliydi. Bize yemek verip gayet güzel davrandılar." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:28
  1. PKK
  2. itirafçı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    1. Gökçek'in en büyük hayali... Tarih..
    2. "USS Donald Cook" Çanakkale..
    3. ASPİLSAN yılda 2 milyon lityum iyon..
    4. İlaçla uyutulan kişilerin parasının..
    5. Suriyeliler, kaderine terk edilen..
    6. Ronaldo ve Xabi yargı karşısına çıkacak
    7. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    8. Vali Şahin 15 Temmuz gazi ve..
    9. AK Parti'den anket hamlesi! Erdoğan..
    10. Kadın terörist örgütün bitmek üzere..
    11. 154 metrelik ABD gemisi Boğaz'dan geçti
    12. Lüks cipin direksiyonunda kafasına..
    13. Ankapark 25 Mart'ta açılacak
    14. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    15. ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan..
    16. Yaşlı hastanın yardımına jandarma..
    17. Galatasaray'dan Türk futbolunu..
    18. İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!..
    19. Ortadoğu’da hakim güç Türkiye olacaktır
    20. Cumhur İttifakı milli bekâmızın..
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Abdullah Gül, Anadolu'ya gidip... 5. ayın 5’inde 55 vekille!
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!