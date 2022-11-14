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Gündem Kadın terörist bakın nereli ve kim çıktı! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı yapan Ahlam Albashır'in kimliği şok etti
Gündem

Kadın terörist bakın nereli ve kim çıktı! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı yapan Ahlam Albashır'in kimliği şok etti

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın teröristin kimliği açıklandı. Kadın terörist, Suriyeli çıktı. İsminin Ahlam Albashır olduğu açıklanan kadın terörist Afrin'den gelmiş. İstanbul Emniyeti kadın teröristin verdiği ilk ifadeyi de paylaştı. Kadın terörist Ahlam Albashır, PKK-YPG'nin istihbarat elemanı olarak yetiştirilmiş.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 11:50:00 -
Kadın terörist bakın nereli ve kim çıktı! İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı yapan Ahlam Albashır'in kimliği şok etti

İstiklal Caddesi saldırısını yapan kadın teröristin Suriye uyruklu olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti kadın teröristin kimliğini ve verdiği ilk ifadeyi de paylaştı. Kadın teröristin ismi  Ahlam Albashır... Dün gece saat 02.50'de İstanbul emniyeti onu saklandığı evde yakaladı. 

İstihbarat elemanıymış

İstanbul Emniyetinin sorgusunda kadın terörist Ahlam Albashır, PKK-YPG tarafından istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini söyledi. Suriye uyruklu olduğunu söyleyen kadın terörist, Türkiye'ye eylem yapmak için Afrin üzerinden kaçak yolla geçiş yapmış. 

İstanbul Emniyeti'nin açıklaması şöyle:

"Pazar günü Beyoğlu ilçesi Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; bombayı koyan şüpheli kadın şahsın olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelenmiştir.

Şahsın taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler ilçesine gittiği tespit edilmiş, yapılan fiziki ve teknik çalışmada şahsın irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda 46 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların sorgulamalarında bombayı koyan şahsın Küçükçekmece ilçesinde bir adrese gittiği tespit edilmiştir.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam ALBASHIR isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani’deki merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir."

 

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Yorumlar

Batuhan

Fetö gibi cıa elemanıdır. Cıa elemanları da devletimiz tarafından tespit edilir.

Cabbar

Kemoş kılıçdaryan ypg bizemi saldıracak diyordu. Şimdi kına yaksın. Hatta götürüp çiçek versin.
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