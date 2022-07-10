Kadın terapisti evinde alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti: Tecavüz, işkence, şiddet...

ABD'nin güney eyaleti Florida'da ismi açıklanmayan bir kadın terapist, 20 yaşındaki Tzvi Allswang adındaki danışanını evinde ziyaret etti. Daha önceki seanslarında genellikle Allswang’in ailesi de evde oluyordu. Ancak genç kadın ile Allswang bu sefer evde yalnızdı ve seansın bitmesiyle beraber terapistin 15 saat boyunca alıkonulduğu kâbusu başladı.

ABD'nin güney eyaleti Florida'nın Palm Beach Country bölgesindeki Baco Raton semtinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine bomba gibi düştü. İki katlı, bahçeli müstakil bir evde ailesiyle birlikte yaşayan 20 yaşındaki Tzvi Allswang’ı tedavi için terapisti ziyaret etti. Ailesi tatilde olduğu için ikili seansı başbaşa tamamladı. Seansın bitimine kısa bir süre kala terapist evin bütün pencerelerinin kapatıldığını fark etti. Allswang’in telefonuna el koyarak uçak moduna alıp alüminyum folyoya bantlaması üzerine genç kadın ne yapacağını şaşırdı. 15 saat boyunca Allswang’in evinde mahsur kalan kadın saldırganın uyguladığı işkencelere maruz kaldı.15 saat boyunca işkence ve tecavüz eden erkek saldırgan, polis tarafından başından vurularak yakalandı.

YAŞADIKLARINI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI

mynet'te yer alan haberlere göre; Olay yerinde polislerin gelmesi üzerine 15 saatlik işkenceden kurtulmayı başaran kadın gözyaşları içinde verdiği ifadesinde dehşeti anlattı. Daha öncesinde birçok kez Allswang’ın evine terapi için gittiğini söyleyen genç kadın o günde sözleştikleri saatte evinde olduğunu dile getirdi. Gençlik yıllarında Allswang’ın cinsel saldırı suçlamasıyla hakim karşısına çıktığından haberdar olduğunu belirten terapist seanslarda Allswang’ın sosyal hayata karışmasına yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

Seansın bitmesiyle birlikte evden ayrılmak için hareketlendiğinde genç kadın kapıların ve pencerelerin kilitli olduğunu fark ettiğini dile getirdi. O noktadan sonra genç kadın 15 saat süren işkencenin başladığını ifade etti.

Allswang’ın kendisini elleri ve dizleriyle döverek, iki katlı evlerinin merdivenlerden sürüklediğini anlatan genç kadın, 15 saatlik sürede 4-5 kez boğulma tehlikesi atlattığını belirtti. Her seferinde Allswang’ın boğazını elleriyle sıkarak ölmesi için beklediğini anlatan genç kadının sevgilisi ona ulaşamaması üzerine polise haber verdi. Polis ekipleri genç kadının son görüldüğü yer olduğu için Allswang’ın evine geldi ancak kapıyı kimsenin açmaması üzerine geri döndü.

Polise gelen bir telefonda, kadın terapistin otomobilinin evin garaj yolunda olduğu söylenmesi üzerine polis ikinci kez evi ziyaret etti ve bu kez genç kadının yardım çığlıklarını duydu. Polisin zorla içeri girdiği anlarda saldırgan kadın terapisti yatak odasındaki karanlık bir gardroba kitlemeye çalışıyordu.

BAŞINDAN VURULARAK DURDURULDU

Polislerin yatak odasına ulaşmasıyla saldırgan ve kurban dolapta bulundu. Polis, Allswang'a birçok kez bıçağı indirip kadını serbest bırakmasını emretti. Defalarca ret yanıtı alan polis ekipleri, saldırganı başından vurdu. Başından yaralanan cani, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Saldırgan Allswang, hastanedeki tedavisinin ardından Palm Beach County hapishanesine nakledildi. Dehşeti yaşayan genç terapist ise hastanede tedavi altına alındı.