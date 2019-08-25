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Kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'un Güngören ilçesinde bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

25 Ağustos 2019 Pazar 20:26
Kadın tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Güngören'de, tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokağı'ndaki bir binanın giriş katında oturan Hülya Ö. ve eşi Kadir Ö, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö, Kadir Ö'yü bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Kadir Ö'nün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Hülya Ö, gözaltına alındı, polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 20:26
  1. Güngören
  2. cinayet

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